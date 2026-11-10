iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Maket Modelleri Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek!

iPhone 18 ve iPhone Air 2'ye ait olduğu iddia edilen maket modellerin sızdırılan videosu, cihazların tasarımlarını ortaya çıkardı.

Daha önce iPhone 18 ve iPhone 18e modellerine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından, şimdi de yaklaşmakta olan iPhone 18 ve iPhone Air 2'yi gösterdiği öne sürülen yeni bir video internette sızdırıldı.

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Paylaşılan bu görüntüler, her iki cihazın arka tasarımına dair önemli ipuçları sunuyor.

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Arka tasarım detayları ortaya çıktı

Sızdırılan yeni videoda, iPhone 18 ve iPhone Air 2'ye ait olduğu belirtilen CNC alüminyum maket modeller görülüyor. Kesin olmamakla birlikte, bu kalıpların koruyucu kılıf üreticileri için hazırlanmış olması muhtemel görünüyor.

Videodaki iPhone 18 maketi, iPhone 17 ile oldukça benzer bir arka tasarıma sahip. Hap şeklindeki kamera modülünün içinde dikey olarak hizalanmış iki kamera yer alıyor. Bu detay, yeni modelin selefinin kamera düzenini koruyabileceğine işaret ediyor.

Batarya kapasitesinde artış bekleniyor

iPhone Air 2 tarafında ise iPhone Air modelindekine benzer, yükseltilmiş bir kamera bölümü göze çarpıyor ancak videodaki makette iki arka kamera kesiminin yanı sıra, muhtemelen LED flaş için ayrılmış üçüncü ve daha küçük dairesel bir kesim daha bulunuyor.

Tasarımsal detayların yanı sıra batarya tarafında da dikkat çekici beklentiler var. Daha önce sızdırılan görüntülerde yer alan notlar, standart iPhone 18 modelinin daha büyük bir bataryayla gelebileceğini göstermişti. İddialara göre batarya kapasitesi, 3671 mAh seviyesinden yaklaşık yüzde 20'lik bir artışla 4430 mAh'e yükselebilir.