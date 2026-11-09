vivo X500 Pro Max, Özel Avantajlarla Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!

vivo X500 Pro Max, 200 MP ZEISS kamerası ve 16.999 TL'ye varan ön sipariş avantajlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

vivo'nun 200 MP ZEISS APO telefoto kamerası, 2 nm MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisi ve 400 mm'ye ulaşan telefoto genişletici desteğiyle dikkat çeken yeni amiral gemisi X500 Pro Max, Türkiye'de ön siparişe sunuldu.

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9-15 Kasım tarihleri arasında markanın resmî online mağazası MyVivoShop üzerinden ön sipariş verilebilen cihaz, lansmana özel indirimler ve hediyelerle kullanıcıları bekliyor.

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Ön sipariş kampanyası ve satış fiyatları

Türkiye'de 12 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak olan vivo X500 Pro Max, 129.999 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip, 200 mm Fotoğrafçı Kiti ile birlikte gelen özel paketi ise 159.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

9-15 Kasım tarihleri arasındaki ön sipariş dönemini değerlendiren kullanıcılar, 16.999 TL'ye varan indirim fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında ayrıca 3 ay faizsiz taksit imkânı, vivo Clip kulaklık hediyesi ve 1 yıllık Digiturk üyeliği de sunuluyor. Telefonun genel online satışları ise 16 Kasım itibarıyla başlayacak.

Mobil fotoğrafçılıkta yeni standartlar ve güçlü donanım

Gücünü MediaTek'in yeni 2 nm mimarili amiral gemisi çipi Dimensity 9600 Pro'dan alan X500 Pro Max, kamera tarafında ZEISS iş birliğini bir adım öteye taşıyor. Cihaz, yeni ZEISS TrueDynamic Ana Kamerayı, 1/1,4 inç sensörlü ve 85 mm eş değer odak uzaklığına sahip 200 MP ZEISS APO Telefoto Kamera ile birleştiriyor. Tüm odak uzaklıklarında çalışan 1536 noktalı çok bölgeli lazer otomatik odaklama sistemi ise nesnelere hızlı ve net bir şekilde odaklanmayı sağlıyor.

Uzak mesafeleri yakınlaştırmak isteyenler için cihazda 400 mm eş değer odak uzaklığı sunan vivo ZEISS Telefoto Genişletici Gen 2 Ultra desteği de yer alıyor. Bu sayede konser, spor müsabakaları ve vahşi yaşam çekimlerinde uzaktaki detaylar net bir şekilde yakalanabiliyor.