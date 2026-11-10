Motorola Razr Flex 2027 Tasarımıyla Ortaya Çıktı: iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8’e Rakip Olacak!

Motorola, iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8 rakibi Razr Flex 2027'nin adını doğruladı.

Motorola, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Şirket, merakla beklenen ve iPhone Duo ile Galaxy Z Fold8 modellerine rakip olması beklenen yeni katlanabilir telefonu Razr Flex 2027’nin adını doğrularken, cihazın tasarımına dair ilk ipuçlarını da paylaştı.

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Destek sayfalarında göründü

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Geçtiğimiz hafta Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci, 7.000 mAh batarya ve 165 Hz OLED ekranlı Signature 27 modelini tanıtan Motorola, hız kesmeden yeni bir üst düzey akıllı telefon daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, Avustralya destek sayfalarında Razr 70 Ultra ile Razr Fold modellerinin arasına "Razr Flex 27" ifadesini ekledi. Ayrıca TudoCelular tarafından paylaşılan görüntülerde, Motorola’nın Signature 27 medya etkinliği sırasında bu yeni katlanabilir cihazın tasarımına dair bir ön gösterim yaptığı görülüyor.

Beklenen teknik özellikler ve çıkış tarihi

Razr Flex 27 modelinin aralık ayında resmî olarak tanıtılması ve ay ortasına doğru ilk sevkiyatların başlaması bekleniyor. Geekbench testlerinde 12 GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle görüntülenen cihazın, açıldığında 5,8 mm inceliğinde bir gövdeye ve 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Ekran tarafında ise 165 Hz yenileme hızı sunan 4,97 inçlik kapak ekranı ile 6,92 inçlik katlanabilir ana ekranın bir araya gelmesi öngörülüyor. 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve çift 32 MP ön kamera kurulumuna rağmen yalnızca 215 gram ağırlığında olacağı belirtilen cihaz, iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8 gibi güçlü rakiplerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.