Çin hükûmeti, ülke genelinde 5.5G teknolojisine geçiş yapılacağını açıkladı. Peki bu teknolojinin 5G'den farkı ne? Hangi telefonlarda 5.5 desteği bulunuyor?

Türkiye'ye gelmesini uzun zamandır beklediğimiz 5G teknolojisi, Çin için eskimiş durumda. Zira Çinli yetkililer, ülke genelinde 5.5G teknolojisinin kullanılmaya başlayacağını duyurdular. Hatta bu bağlantı teknolojisi, daha şimdiden bazı Android cihazlarda kendini göstermeye başladı.

"5.5G" veya "5G Advanced" ya da "5GA" gibi farklı farklı isimlerle duyabileceğiniz yeni teknoloji, 5G'den daha kaliteli bağlantı sunuyor. Bu teknolojinin kullanıldığı yerlerde 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızı sunulabiliyor. İşte Çin, çok yakında bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasını sağlayacak.

Peki hangi Android telefonlarda 5.5G desteği var?

Çinli yetkililerin 5.5G teknolojisine geçiş yapılacağını açıklamaları, teknoloji şirketlerini harekete geçirdi. Resmi X hesabından bir paylaşım yapan OPPO CEO'su Pete Lau, bir akıllı telefonlarındaki 5GA bağlantı desteğini gösterdi. Bu akıllı telefon, Find X7 Ultra'ydı. Çinli kaynaklar, OPPO Find X7'nin de varsayılan olarak 5.5G'ye destek vereceğini iddia ediyorlar.

Sektör kaynaklarına göre bir akıllı telefonun 5.5G teknolojisini destekleyip desteklemediğini anlamanın en kolay yolu, işlemcisini kontrol etmek. Kaynaklara göre Qualcomm Snapdragon Gen 3 ile çalışan tüm akıllı telefonlar, teknik olarak 5.5G desteğine sahipler. Açık konuşmak gerekirse 2024 model Android amiral gemisi telefonların çoğu, bu teknolojiyi destekliyor.