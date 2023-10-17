En son çıkanı mı almalı, hangi özellikler olmalı, maksimum kaç para verilir ki bir akıllı saate? Aklınızda bunlar gibi bir sürü soruyla akıllı saat arayışına çıktıysanız ancak henüz cevabı bulamadıysanız, bu içerikte seçiminizi kolaylaştıracak bazı ipuçları bulacaksınız.

Artık 'uzun yıllar' diyebileceğimiz bir süredir hayatımızda olan akıllı saatler, telefonlarımızla entegrasyonları, yetenekleri ve özellikleri geliştikçe giderek daha cezbedici hâle geliyor.

Bu da her geçen gün daha fazla insanı akıllı saat almaya yönlendiriyor. Sağlık takibinden arama gerçekleştirmeye pek çok farklı özelliğe sahip onlarca akıllı saat de olunca, iş seçmeye gelince kafalar karışabiliyor.

Kafa karışıklığınızı 5 adımda gidermeye geldik:

En kolay adım: Fiyat aralığınızı belirleyin.

Telefonunuzla uyumlu bir akıllı saat, olmazsa olmazınız.

Daha çok hangi özellikleri için kullanacaksınız?

Kolunuzda nasıl bir aksesuar taşımak istiyorsunuz?

Akıllı saatinizi ne sıklıkla kullanacaksınız?

Yukarıdaki maddelerin hepsine vereceğiniz cevapların sonucu, size seçmeniz gereken akıllı saati gösterecek. Gelin maddelere biraz daha yakından bakalım.

En kolay adım: Fiyat aralığınızı belirleyin.

Bütçe, özellikle de teknolojik ürünler gibi genellikle yüksek fiyat etiketine sahip bir ürün alacaksak ilk eleme noktası oluyor. 20 bin TL bütçeniz varsa sahip olacağınız seçeneklerle 5 bin TL bütçeniz varken sahip olacağınız seçenekler bir değil. Haliyle ilk belirlemeniz gereken şey bütçe.

Telefonunuzla uyumlu bir akıllı saat, olmazsa olmazınız.

Telefonlardan bağımsız olarak gerçekleştirebildikleri pek çok şey olsa da, akıllı saatleri en verimli şekilde kullanmanın yolu uyumlu bir telefonla birlikte kullanmak. Özellikle Android/iOS ayrımı burada üzülerek belirtiyorum ki belirleyici rol oynuyor. Bu noktada örneğin bir Samsung telefonunuz varsa ve Apple Watch almak istiyorsanız, ne yazık ki iki cihaz uyumlu olmadığı için senkronize şekilde kullanmanız mümkün olmayacak.

Daha çok hangi özellikleri için kullanacaksınız?

Görüşmeler, mesajlar gibi iletişim özelliklerini mi kullanacaksınız yoksa fitness ve sağlık takibi gibi özellikler mi önceliğiniz? Hangi uygulamalara ihtiyaç duyacaksınız? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sayesinde seçtiğiniz kullanım özellikleriyle öne çıkan modellere yönelmeniz kolaylaşacak.

Kolunuzda nasıl bir aksesuar taşımak istiyorsunuz?

Tabii ki özellikler, bütçe vs. son derece önemli ama bir de işin tasarım boyutu var. Akıllı saatler artık klasik bir görünümden modern bir görünüme her zevke hitap ediyor. Sizin tercihiniz hangisi olacak?

Örneğin Apple'ın en yeni akıllı saatlerinden Apple Watch Series 9 gibi minimal bir tasarım mı sizi kendine çekiyor yoksa Huawei Watch GT 4 gibi daha klasik bir görünüm mü tercih ederdiniz?

Akıllı saatinizi ne sıklıkla, hangi koşullarda kullanacaksınız?

Dalış yapan bir profesyonelseniz ihtiyaç duyacağınız saatle günlük kullanım için tercih edecek bir kullanıcıysanız ihtiyaç duyacağınız saat de birbirinden farklı haliyle. Aynı şekilde saati ne yoğunlukta kullanacağınız da batarya ömrü açısından kritik.

Suya ve basınca dayanıklılık, batarya gibi özellikleri ihtiyaçlarınıza yönelik olarak göz önünde bulundurursanız, seçeneklerinizi daha da daraldığını göreceksiniz.

Örneğin Apple Watch Ultra 2, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, darbelere dayanıklı titanyum kasa gibi özelliklerle oldukça dayanıklı bir saat sundu. Ama bütün bunlara çok da ihtiyacınız yoksa, Apple Watch SE de seçebilirsiniz. Böylece yaklaşık 30 bin TL fiyat farkını boşuna ödememiş olursunuz.

Cevaplarınızı verdiniz? Umarım bu basit adımlar seçiminizi yaparken size yardımcı olmuştur. Eğer farklı önerileriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!