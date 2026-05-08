Apple'ın 38 Bin TL'lik MacBook Neo'yu Satıştan Kaldıracağı İddia Edildi

Eski Bloomberg muhabiri Tim Culpan'ın iddiasına göre Apple, artan maliyetler nedeniyle MacBook Neo'nun en ucuz versiyonunu satıştan kaldırabilir.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz haftalarda dünya çapında yaşanan RAM krizi, artan maliyetler gibi nedenlerden ötürü Mac tarafında herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı. Öyle ki şirket, Mac mini’nin 256 GB’lık başlangıç versiyonunu tüm dünyada satıştan kaldırmıştı. Normalde giriş seviye bir Mac mini için 37 bin TL ödemeniz gerekirken artık 50.499 TL ödemeniz gerekiyor.

Şimdi ortaya atılan iddialar ise Apple’ın hamlelerinin bunlarla sınırlı kalmayabileceğini ortaya koydu. Tayvanlı teknoloji yazarı ve eski Bloomberg muhabiri Tim Culpan’ın yaptığı bir paylaşıma göre Apple, ucuz MacBook modeli MacBook Neo’da da böyle bir hamle yapabilir.

İddiaya göre Apple, 38 bin TL’lik MacBook Neo’yu satıştan kaldırabilir

Culpan’ın iddialarına göre Apple, dünya çapında devam eden RAM ve depolama krizi nedeniyle dizüstü bilgisayarın üretim maliyetlerindeki artışa olası bir yanıt olarak en ucuz MacBook Neo modelini kaldırabilir. En ucuz versiyon, Türkiye’de 37.999 TL’ye satılan 256 GB’lık MacBook Neo.

Apple, MacBook Neo’yu toplamda 2 seçenek olarak sunuyor. Bunlar 256 GB ve 512 GB. 256 GB’lık giriş seviyenin kalkması durumunda yalnızca 512 GB’lık kalacak ve cihazın başlangıç versiyonu bu olacak. 512 GB’lığın 42.999 TL’ye satıldığını belirtelim. Yani 5 bin TL civarı daha fazla ödemek gerekecek. Tabii ki bu tamamen bir iddia. Henüz hiçbir kesinliği bulunmuyor.

Culpan’a göre Apple, ucuz MacBook’u kaldırma seçeneğini değerlendiriyor ancak bunu yapmama ihtimali de var. Piyasadan kaldırmama kararı alması durumunda Neo’ya farklı fiyatlara sunulacak ek renk seçeneklerini maliyet artışını karşılayacak bir alternatif olarak düşünebilir.

