5 Gezegen, 1 Ay Boyunca Çıplak Gözle Gökyüzünde Görülecek!

Venüs, Merkür, Jüpiter, Satürn ve Mars, haziran ayı boyunca gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek. Üstelik 24 Haziran'da da özel bir olay daha meydana gelecek.

Bugünden itibaren tüm gökyüzü meraklıları nadir görülen bir olayı tam bir ay boyunca gözlemleyebilecek. Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla Güneş Sistemi’mizin Dünya dışındaki 7 gezegeninden 5’i gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek. En son 2004 yılında meydana gelen bu nadir olay, haziran ayının sonuna kadar sürecek.

Paylaşılan detaylara göre bu beş gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn olacak. Merkür’ü çıplak gözle gözlemlemek isteyenlerinse haziran ayının başlarında normal bir dürbün kullanması gerekecek. Fakat gezegen, haziran ayının ilerleyen günlerinde daha parlak bir şekilde gözükmeye başlayacak ve dürbün kullanımına gerek kalmadan 5 gezegen çıplak gözle görülebilecek.

En net gözükebilecekleri saat aralığı:

Sky & Telescope tarafınan paylaşılan bilgilere göre beş gezegeni de en net bir şekilde görebilmek için en ideal zaman, Güneş’in doğuşundan 30 dakika önceki zaman aralığı olacak. Yaşadığınız bölgede Güneş’in ne zaman doğacağını ve batacağını dakikası dakikasına öğrenmek için bu aracı kullanabilirsiniz.

Bu beş gezegenin yanı sıra 24 Haziran tarihi de özel bir gün olacak. Uydumuz Ay, bu tarihte Venüs ve Mars arasına girerek iki gezegenle hizalı bir şekilde gözükebilecek. Bu beş gezegeni tekrar bir arada görmek içinse 2040 yılına kadar beklememiz gerekecek. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamakta yarar var.