“İnsanlık tarihinin en kötü yılı hangisidir?” desek aklınıza hangi yıllar gelir? Vebanın Avrupa nüfusunu yok ettiği 1349 yılı değil, binlerce insanın hayatını kaybettiği savaş dönemleri de değil. 2020’de tüm dünya nüfusunun evlere kapandığı pandemi de değil. E peki hangisi?

Tarihçiler ve araştırmacılar, bu konuyla ilgili derinlemesine araştırma yaparken hiç de tahmin edemeyeceğiniz bir yılı buldu: 536.

Evet, yanlış duymadınız. İnsanlık tarihinin henüz başlangıcında sayılabilecek bu yılda ne yaşanmış da “en kötü yıl” olarak addedilmiş?

Orta Çağ tarihçisi Micheal McCormik, M.S. 536’yı dünyada yaşanılan en kötü yıl olarak kabul ediyor.

Science dergisinde yayımlanan bir yazısında McCormik, bu yıllarda dünyanın başına gelenleri teker teker anlattı. İzlanda’da yaşanan yanardağ patlamasının oluşturduğu kül bulutunun tüm kuzey yarımküreyi kapladığından tutun da bu kara sisin tam 18 ay boyunca gün yüzü göstermediğinden bahsediyor. Bir hayal edin…

Üstelik dönemin tarihçileri de bu karanlık hakkında Güneş’in Dünya’yı bir Ay ışığı kadar aydınlattığını belirtiyor.

Dünyanın en sıcak senesini yaşadığımız bugünlerde 536 yılının en soğuk yılı olduğunu biliyor muydunuz?

Dünya, 536 yılına geldiğinde ortalama 2.5 derece sıcaklıktaydı. Bu sene itibariyle sıcaklıklar 1.5 dereceye kadar düşerek dünyanın en soğuk 10 yılı yaşanmıştı. Bir de bu soğukluğun üzerine sisle kaplanan bir gökyüzü hayal edin…

İzlanda ve Kuzey Amerika’da bitmek bilmeyen dev volkanik patlamalar, tabiri caizse dünyaya gün yüzü gördürmüyordu. İlerleyen yıllarda da bu patlamalar etkisini giderek artırdı, çok sayıda insan öldü.

Yaz mevsiminde kar yağdı.

“Bu da mı olmuş!” demeyin, çünkü bu da olmuş. Şu an sıcak havada “keşke şimdi de yağsa!” dediğinizi duyar gibiyiz, aman sakın böyle bir şey dilemeyin. Çünkü 536’da Çin’e yağan yaz ‘karı’ ekinleri dondurduğu için insanlar bu kez de açlıktan öldü.

İrlanda’nın tarihi kayıtlarından edinilen sonuçlara göre insanlar, 536-539 yılları arasında yiyecek ekmek dahi bulamıyordu. Bundan dolayı ‘yamyamlık’ hadiselerinin görüldüğü de söyleniyor. Büyük Jüstinyen, tahta geçtiğinde ‘yamyamlığı’ yasaklamış!

Kıtlık, anormal hava durumları ve volkanik patlamalar, ilerleyen yıllarda vebayı doğurdu.

Bunca belanın arasından böyle bir musibetin doğması işten bile değil! 541’de Mısır’da Nil deltasının doğusundan veba da geldi. Ancak vebanın tarihi, bu musibetlerden çok önceye dayanıyor. Sadece tekrar yayılarak Doğu Roma’nın neredeyse çeyreğini yok etti.

Bitti mi sandınız? Veba, tam 100 yıl kadar sürdü; bu da nereden baksanız 100 milyona yakın insanın ölümü demekti.

Gelelim bir devrin bitişine…

Yaşanan onca felâketten sonra Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasına önayak olacak ilk darbe de bu yıllarda gerçekleşti. Yıkılışı yıllar sürse de ilk darbenin bu dönemlerde atılması, dünya tarihi için ‘en kötü’ yıl olmaya aday yaptı 536’yı…

Peki sizce hangi yıllar dünyanın en kötü yılı olabilir?

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