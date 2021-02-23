Munch'ın Tablosu Çığlık'taki Gizli Mesaj Deşifre Edildi

Dünyanın en önemli sanat eserlerinden 'Çığlık' tablosunun sol üst köşesinde bulunan bir yazı, sanat camiasında uzun süredir çözülemeyen bir sır olarak gizemini koruyordu. Yazının sahibi bir türlü bulunamıyordu ve Norveç Ulusal Müzesi, son yaptığı incelemelerden sonra yazının Edward Munch tarafından yazıldığını doğruladı.

Dünyanın en ünlü tablolarından Edvard Munch imzalı Çığlık tablosu, uzun yıllardır sanat camiasında tartışmalara yol açıyordu. Tablonun sol üst köşesinde minik harflerle yazılmış bir cümlenin bugüne kadar Edvard Munch tarafından mı yoksa sanat eserine zarar vermek isteyen bir vandalist tarafından mı yazıldığı bir türlü çözülemiyordu.

Tablo üzerinde tekrar incelemeler yapıldı ve Norveç Ulusal Müzesi, yazının Edvard Munch tarafından yazıldığını doğruladı ve ünlü ressamın psikolojik rahatsızlık çektiği dönemlerde tablosuna böyle bir ekleme yapmak istemiş olabileceğini açıkladı.

Munch, tablonun beğenilmediğini düşündüğü için böyle bir not bıraktı

Bahsi geçen cümlede şu ifadeler yer alıyordu; “Sadece bir deli tarafından çizilebilir.” Tabloyla birlikte bu yazı da uzun zamandır inceleniyordu ve sanat camiası bu konu hakkında ikiye ayrılmıştı. İlk görüş, hayatı mental rahatsızlıklarla geçen Edvard Munch’ın tabloyu sergilediği ilk dönemlerde öfkelendiği ve tabloya böyle bir ek yaptığı doğrultusundaydı.

İkinci görüşte ise Çığlık tablosundaki bu yazının, tablonun 1990’lı yıllarda kaybolduğu dönemlerde bir vandalist tarafından eklendiği iddia ediliyordu. Sahip olunan teknolojiler, yazının spesifik olarak hangi tarihte yazıldığının ortaya çıkmasını olanak sağlamıyordu ancak Norveç Ulusal Müzesi, tamamen yeni ve kızılötesi ışınların dahil edildiği bir teknolojiyi kullanarak tablo üzerinde yeni bir inceleme başlattı.

Müze, tablonun Edvard Munch tarafından yazıldığını doğrularken, ünlü ressamın tabloyu tanıtmasının hemen ardından tablonun beğenilmediğini düşündüğünü, bu hoşnutsuzluk sebebiyle böyle bir not bırakma gereği duyabileceğini belirtti.