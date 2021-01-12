iPad Pro 2021'in Bilgisayarda Çizilmiş Tasarımı Ortaya Çıktı

91Mobiles, 2021 model iPad Pro'nun bilgisayarda çizilmiş görüntülerine ulaştı. Servis edilen görüntüler, yıl sonuna doğru duyurulması beklenen tabletin tasarımının nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Bu tabletin Apple için bir ilk olup, ilk kez 5G desteğine sahip olacağı düşünülüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılının sonlarına doğru yeni bir iPad Pro ile karşımıza çıkacak. Önümüzde uzun bir süreç olsa da iddialar havuzunda çalkalanıp duran bu tabletin, 5G bağlantı desteğine sahip olacağı ve A14 Bionic işlemciden güç alacağı konuşuluyor. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, bugüne kadar duyulan her şeyi bir adım daha öteye taşıyor. 91Mobiles tarafından elde edilen görüntüler, 2021 model iPad Pro'nun nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

91Mobiles, söz konusu görüntülerin çok güvenilen ancak anonim kalmayı tercih eden bir kaynaktan alındığını söylüyor. Servis edilen görüntüler, tabletin kendisini değil ancak teknik çizimlerinin nasıl olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yaklaşmakta olan iPad Pro'nun nasıl görüneceğini tam anlamıyla ve tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Peki 2021 model iPad Pro nasıl görünecek?

iPad Pro 2021 12,9 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek

2021 model iPad Pro ile ilgili olarak ortaya atılan bazı iddialarda, bu tabletin 12,9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı konuşuluyordu. Elde edilen görüntüler, bu iddiaların doğru olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca sızdırılan görüntüler, bu tabletin 2020 model iPad Pro ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor. Bu da Apple'ın 2020 yılında başlattığı keskin hatlara sahip tasarım dilinin, 2021 yılında da kullanılacağı anlamına geliyor.

Görüntülerin verdiği ayrıntılar, iPad Pro 2021'in sol arka köşesinde ikili kamera kurulumunun olacağını gösteriyor. Bu kamera kurulumunda LED flaşa ek olarak LIDAR sensörünün de varlığı dikkatlerden kaçmazken, Apple'ın güç tuşuna da Touch ID koyabileceğini düşündürüyor. Zira kamera kurulumunun hemen yanına yerleştirilen buton, bir nebze de olsa uzun duruyor.

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Sızdırılan görüntülere göre 2021 model iPad Pro, USB Type-C girişine sahip olacak. Ayrıca tabletin alt kısmında yer alacak bu bağlantı girişinin her iki yanında da hoparlöre yer verilecek. Ancak hoparlör kurulumu bununla sınırlı olmayacak. Apple, 2021 model iPad Pro'nun yan çerçevelerine de hoparlör ekleyecek. Böylelikle kullanıcılara, 4 hoparlörlü iPad deneyimi sunulmuş olacak. Apple'ın yeni tabletiyle ilgili yeni bilgilerin, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.