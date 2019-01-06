Volkswagen'ın 2003'te üretimini durdurarak bir devri kapattığı otomobil Volkswagen Beetle hakkında oldukça fazla bilinmeyen bulunuyor. Küçük boyutuyla ve kendine özgü tasarımıyla herkesin beğenisini kazanmış otomobili gelin birlikte daha yakından tanıyalım.

Otomobil üreticileri her yıl birçok otomobili piyasaya sürüyorlar. Farklı tasarımlarıyla ve etkili performanslarıyla öne çıkan bu otomobillerin hiçbiri, Volkswagen'ın Beetle modeli kadar popüler değil. Adeta bir nostalji ikonu olan Volkswagen Beetle hakkındaki ilginç bilgileri öğrendiğinizde bu aracı daha çok seveceksiniz.

Bu listede adece Vosvos'a dair değil, onun kültürel bir sembol olduğunu kanıtlayan şeylerde bulacaksınız.

İşte Volkswagen’in efsanevi modeli Vosvos hakkında ilginizi çekekebilecek 10 detay:

1. Volkswagen Beetle’a farklı isimler veren tek ülke Türkiye değil:

Türkiye’de; Vosvos, Tosbağa gibi yakıştırmalara maruz kalan Beetle’ın kaderi birçok ülkede aynı. Fransa’da uğur böceği anlamına gelen “Coccinelle” ismiyle bilinen araç, İtalya’da ve Brezilya’da böcek anlamına gelen “Maggiolino” ve “Fusca” isimleriyle tanınıyor. Bolivya’da kaplumbağa anlamına gelen “Peta” ismine sahip olan Beetle, Endonezya’da da kurbağa anlamına gelen “Kodok” ismiyle biliniyor.

2. Vosvos, 1 milyonuncu aracı tamamen altın renginde üretilmişti:

1955’te 1 milyonuncu aracı üreterek Wolsburg tesislerinde kutlama yapan Volkswagen’ın ürettiği altın rengindeki araç, günümüzde Wolfsburg'daki AutoStadt Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

3. Vosvos ile hemen hemen aynı boyutlada olan bir balina kalbi:

Biliyoruz, biraz konudan saptıran bir bilgi ancak Vosvos'un günümüz araçlarına kıyasla hafif olan ağırlığını böyle verelim istedik. Boyutları neredeyse aynı olan Vosvos ile mavi balina kalbi arasında ağırlık farkı oldukça fazla. Balina kalbinin 450 kg ağırlığında olmasına karşılık Vosvos’un yaklaşık ağırlığı 800 kg.

4. Vosvos’un tasarımı teorik olarak 18 yaşındaki bir öğrenciye ait:

1907 yılınca Avusturya’da doğan Macar asıllı Béla Barényi, 1925 yılında 18 yaşında bir öğrenciyken yaptığı şasi tasarımını Volkswagen’a yollamıştı. Volkswagen, Barényi’nin tasarımını beğenerek bir araçta kullanmaya karar vermişti. Ortaya Vosvos olarak bilinen ilk Volkswagen Beetle çıkmıştı. Béla Barényi, eğitimini tamamlayıp bir mühendis olduktan sonra yıllarca Mercedes-Benz’de baş mühendislik görevini üstlendi.

5. Dünyanın en fakir devlet başkanı olan Jose Mujica’nın kullandığı araç da bir Volkswagen Beetle’dı:

Uruguay’ın mütevazı yaşamıyla bilinen eski devlet başkanı Jose Mujica, sahibi olduğu mavi Vosvos’u makam aracı olarak kullanıyordu. Ayrıca aracın tüm masraflarını da Jose Mujica ödüyordu.

6. Vosvos’un asıl ismi olan “Beetle”ın isim babası New York Times gazetesiydi:

Hitler’in emriyle KdF-Wagen ismiyle üretilen araçların ismini halk tarafından benimsenmemişti. New York Times’ın 1938’de bir haberde Hitler’in araçları için “Beetle” ifadesini kullanmasıyla, Vosvos gerçek ismine kavuşmuş oldu.

7. Beetle’ın hava soğutmalı motorunu tasarlayan mühendise yalnızca 20 dolar ödenmişti:

Vosvos’un hava soğutmalı motorunun tasarımcısı aslında Ferdinand Porsche değildi. Franz Reimspiess tarafından tasarlanan bu motor, bugüne kadar 20 milyonun üzerinde üretildi. Fakat Franz Reimspiess’a bu tasarımı için yalnızca 20 dolar ödenmişti. Franz Reimspiess, aynı zamanda Volkswagen'ın logosunu tasarlayan isimdi.

8. Tarihte en uzun süre üretimde kalan araç rekoru Volkswagen Beetle’a aittir:

1938’den 2003 yılına kadar üretimde kalan Vosvos, otomobil tarihinin en uzun süre üretimde kalan aracı olma ünvanına sahip. 65 yıl boyunca üretimde kalan Vosvos’un, bu zaman aralığında ulaştığı üretim rakamı ise 21 milyondan fazla.

9. Vosvos’lar, Meksika’nın başkenti Meksiko’da yıllarca taksi olarak kullanıldılar:

1972’de kullanılmaya başlanan yeşil renkteki 50.000 Vosvos, 2012 yılında emekli edildi. Yeşil Vosvos’lar, o yıla kadar şehrin simgesiydi.

10. Üretilen son Beetle, Volkswagen'in Otomobil Müzesi’nde sergileniyor:

21 milyon 529 bin 464. Vosvos, yani dünya tarihinde üretilmiş son Vosvos, üretim bandından çıkarken resmi bir tören ile Volkswagen'in Otomobil Müzesi’nde sergilenmek üzere yola çıkmıştı.

Bonus: Guinness Rekorlar Kitabı’na giren rekorda, bir Vosvos’a tam 17 kişi sığmıştı

2009’da kırılan rekorda bir Vosvos’a aynı anda binen 17 kişi, adını Guinness’e yazdırmayı başarmıştı. Böylece 2008 yılında Brezilya’da kırılan 15 kişi rekoru egale edilmişti.

Otomotiv tarihinin en önemli otomobillerinden biri hakkında bilgileri derlediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Sizce Vosvos'un üretimine devam edilmeli mi? Volkswagen'ın üretimi durdurma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz.

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