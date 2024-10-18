Londra Üniversitesi'nde kurulan bir araştırma ekibi, 6G'nin sağlayabileceği hız performansını gözler önüne serdi.

Londra Üniversitesi Koleji'ndeki (UCL) araştırmacılar, geleceğin mobil iletişim teknolojisi olan 6G'nin potansiyelini gösteren heyecan verici bir başarıya imza attı. Yapılan hız testlerinde 938 Gbps'lik şaşırtıcı bir indirme hızına ulaşıldı.

Bahsi geçen hız, günümüzün mevcut 5G teknolojisinin çok üzerinde ve teorik olarak saniyede 20 yüksek çözünürlüklü film indirmeye denk geliyor. Mevcut 5G teknolojisinin maksimum teorik hızı 20 Gbps ile sınırlıyken ekibin bu deneysel çalışması, 6G'nin 5G'ye kıyasla ne kadar büyük bir hız artışı sunabileceğini ortaya koyuyor.

938 Gbps hıza ulaşıldı

Testte araştırma ekibi 5-150 GHz frekans aralığında normalden daha geniş bir frekans kombinasyonu kullandı. Bu geniş frekans aralığı, hız testlerinde büyük bir fark yarattı ve Japon araştırmacılar tarafından kısa süre önce yapılan ve 5G hızlarının 20 katına ulaşılan başka bir 6G testini de geride bıraktı.

Araştırmanın sonuçları 6G teknolojisinin sahip olduğu büyük potansiyeli gözler önüne seriyor olsa da bu hızların laboratuvar ortamında elde edildiği ve gerçek ağ kurulumlarında çeşitli sınırlamalar olacağı unutulmamalı. Keza mevcut aşamada 6G ağlarının 2030 yılına kadar ticari olarak yaygınlaşması beklenmiyor.

Zhixin Liu'nun liderliğindeki araştırma ekibinin ve geçtiğimiz haftalarda Japon araştırmacıların yaptığı testler sayesinde gelecekteki 6G teknolojisinin bugün hayal edilenden çok daha hızlı ve verimli olabileceği kanıtlanmış durumda. 6G'nin sadece film indirme değil, yüksek çözünürlükte oyun oynama ve video yayıncılığı gibi alanlarda da devrim yaratması bekleniyor.

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