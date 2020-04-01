Netflix'in kısa bir süre önce lisansladığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, Netflix'in ABD ve Fransa listelerinde birinciliğe oturdu. Türkiye'de de milyonlarca sinemasever tarafından izlenen film, ülke çapında gösterdiği başarıyı uluslararası camiaya taşıdı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir yandan kendi orijinal içeriklerini yayınlarken diğer yandan da sinema salonlarında ve televizyonlarda yayınlanmış olan dizi ve filmleri de lisanslıyor. Böylelikle kullanıcılar, çok daha geniş bir içerik paletine erişme imkanı yakalıyorlar. Platform zaman zaman Türkiye'de vizyona giren ya da televizyonlarda yayınlanan dizi ve filmleri de lisanslayarak abonelerinin beğenisine sunuyor.

Netflix, geçtiğimiz yıl en çok izlenen yapımlardan bir tanesi olan 7. Koğuştaki Mucize filmini de lisansladı. Hal böyle olunca tüm dünyadaki Netflix kullanıcıları, Türk yapımı bu filmi izleyebilme imkanına eriştiler. Bir süredir Netflix'te yer alan film, platformun ABD ve Fransa listelerinde en çok izlenenlerde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. 7. Koğuştaki Mucize, böylelikle Türkiye'de gördüğü yoğun ilgi uluslararası çapta da görmüş oldu.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği film, sinemaseverleri 1983 yılına, bir ege köyüne götürüyor. Filmde, bir baba kızın ayrılık hikayesine eşlik ediyoruz. Memo isimli bu baba, bir komutanın kızının öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Ancak bu cinayeti kendisinin işlemediğini ifade eden Memo, kimseyi kendisine inandıramıyor. Hapse atılan Memo, bir süre sonra da idam cezasına çarptırılıyor. Memo ile kızı, birbirlerine kavuşabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur gibi isimlerin yer aldığı film, kısa bir süredir Netflix'te yer alıyor. Özellikle de ABD ve Fransa'daki Netflix aboneleri, bu filme yoğun bir ilgi gösterdiler. Hatta Netflix Fransa, kullanıcıların bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı ve filmde pek çok kez geçen "Lingo lingo" ibaresini Twitter hesabından paylaştı.