Son birkaç yıldır anime içeriklerinin sayısını önemli ölçüde artıran dijital yayın platformu Netflix, dünyanın elle çizilmiş ilk 4K HDR animasyon filmini yapmak için Japon anime stüdyosu Production IG ile ortaklık kurdu. Sol Levante ismindeki anime, 2 Nisan’da izleyicilerle buluşacak.

Daha çok film, dizi ve belgesel türündeki yapımları ile bilinen Netflix, aslında oldukça geniş bir anime kataloğuna da sahip. Geçtiğimiz yıl içinde Rilakkuma ve Kaoru, Neon Genesis Evangelion, Ultraman ve 7seeds gibi pek çok animeyi izleyicilerin beğenisine sunan ABD’li şirket, bu yılın başlarında ise Japon film stüdyosu Studio Ghibli'den 21 uzun metrajlı animasyonun yayın haklarını satın almıştı.

Anime türünün son birkaç yılda dünya çapında kazandığı popülerliğin farkında olan Netflix, çok önemli bir hamlenin altına daha imza attı. Şirket, dünyanın elle çizilmiş ilk 4K HDR animesi Sol Levante’yi yapmak için Japon animasyon stüdyosu Production IG ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Daha çekici bir görsel deneyim sunmak için HDR yani yüksek dinamik aralık tekniğini hayata geçirmeye karar veren Netflix, çözünürlüğü 4K’ya çıkartarak daha önce denenmemiş bir şeye imza atacak. Sol Levante’nin yönetmeni Akira Saitoh, iki yıldır bu proje üstünde çalıştıklarını ve anime dünyası için eşi benzeri görülmemiş bir yeniliği hayata geçirdiklerini söyledi.

İtalyanca’da ‘Yükselen Güneş’ anlamına gelen Sol Levante, genç bir savaşçı ve ailesininin macera dolu yolculuğunu takip ediyor. İzleyicilere muazzam bir görsel şölen sunmayı vadeden yapım, 2 Nisan 2020 tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Sol Levante'nin yapım aşamasını anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz