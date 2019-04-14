7 Rahatsız Edici Instagram Sorunu ve Çözümü

Yıllar geçtikçe Instagram, fotoğraf paylaşma platformu olmaktan çıkıp tam teşekküllü bir sosyal medya ağına dönüştü. Ancak hala sinir bozucu yanları mevcut, biz de bunların çözümlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Instagram, şu an da en popüler sosyal medya uygulamalarının başını çekiyor. Direkt mesajlar, IGTV ve daha fazlasıyla Instagram, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Yine de bu gelişme sürecinde Instagram, birkaç sinir bozucu sorunu çözmeyi atladı. Instagram ekibi yerine bağımsız geliştiriciler, bu sorunlara çözüm buldu. İşte bu sorunlar ve çözümleri:

1. Bio’nuza birden fazla link koymanın yolu:

Instagram’ın linklere karşı katı bir politikası var. Bio’nuzda sadece bir link bulundurabilirsiniz ve gönderilerinizin açıklamasına koyduğunuz linkler tıklanabilir değil. Bunu çözmek adına bir Lnk.Bio hesabı açmanız gerekiyor, bu sayede profilinizde birden fazla link paylaşabileceksiniz. Lnk.Bio’dayken istediğiniz kadar bağlantı ekleyebilir ve bunlar için ortak bir URL oluşturabilirsiniz.

Lnk.Bio’ya buradan ulaşabilirsiniz.

2. Başkalarının gönderilerini kendi ana sayfanızda paylaşmak:

Facebook ve Twitter’ın aksine, Instagram’da hâlâ gönderileri paylaşma seçeneği yok. Ancak bu durumu üçüncü parti bir uygulama ile çözebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken gönderinin linkini kopyalayıp üçüncü parti uygulamaya yapıştırmak. Bu üçüncü parti uygulamalarda ayrıca videoları da paylaşabiliyorsunuz.

Instagram için Repost uygulamasına Android için buradan, iOS için buradan ulaşabilirsiniz.

3. Gönderileri indirmek:

Instagram’da bulunan video veya fotoğrafları indirmek için üçüncü parti uygulamalar kullanmanız gerek. Google Play’de bulunan uygulamalar bazen yetersiz kalabiliyor ancak DownloadGram adı verilen bir internet sitesi sayesinde sadece linklerini kopyalayarak istediğiniz gönderiyi indirebiliyorsunuz.

DownloadGram’a buradan ulaşabilirsiniz.

4. Gönderi açıklamalarına satır sonu koymak:

En sinir bozucu olan olaylardan biri ise, Instagram’da paylaştığınız gönderilerin açıklamalarını yazarken satır sonu koyamamak. Bunun çözümü ise satır sonu yapmak istediğiniz yere görünmez bir boşluk sembolü koymak. Insta-Space isimli uygulama sayesinde bu görünmez boşluğu koyabilirsiniz.

Insta-Space’i Android için buradan, iOS için buradan indirebilirsiniz.

5. Gönderileri bilgisayarınızdan yüklemek

Instagram, özünde hâlâ mobil bazlı bir sosyal medya platformu ve bilgisayarda birçok özelliğe henüz sahip değil. Bunların arasında gönderi paylaşmak da bulunuyor. Bunun çözümü ise Instagram’ın mobil uygulamasını tarayıcınızda açmak. Opera, Chrome veya Firefox gibi tarayıcılarda bu mümkün değil ancak Vivaldi browser sayesinde tarayıcınızı bir emülatör gibi kullanabilir, yani mobil uygulamaları tarayıcınızdan açabilirsiniz.

Vivaldi’ye buradan ulaşabilirsiniz.

6. Veri ve güç tüketimini azaltmak:

Diğer Facebook uygulamaları gibi, Instagram’da bir güç ve veri emicisidir. Dikkatli olmazsanız, internetinize aylık ödediğiniz ücreti sadece Instagram için ödemiş olabiliyorsunuz. Bu sorunu çözmek için Instagram Lite’a geçmenizi öneririz. Şaşalı kısımların atıldığı bir versiyon olan Instagram Lite, verinizi ve pilinizi daha az tüketiyor.

Instagram Lite’ı Android için buradan indirebilirsiniz.

7. Bilgisayar üzerinden direkt mesajlaşmayı (DM) kullanmak:

Instagram üzerindeki mesajlaşma özelliğini kullanmak maalesef bilgisayar üzerinden mümkün değil. Eğer daha önce bahsettiğimiz Vivaldi browser’dan gönderi paylaşmak değil de mesajlaşmayı kullanmak istiyorsanız, bunun için de bir uygulama mevcut: IG:dm.

IG:dm’yi bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz.

Instagram’ın daha kat etmesi gereken çok yol var. O zamana kadar bu uygulamaları kullanarak bu sorunları çözebilirsiniz. Daha fazlası için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.