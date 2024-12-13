Bir hayat düşünün ki sürekli olarak, birkaç saniye içinde hafızanızı kaybedip duruyorsunuz. Film konularını aratmayan bu hikâye, müzisyen Clive Wearing’e ait…

Müzisyen Clive Wearing'in yaşadığı viral enfeksiyon, hayatını kalıcı olarak değiştirdi. Artık ne geçmişini hatırlayabiliyor ne de yeni anılarını hafızaya kaydedebiliyordu.

Gelin, Clive’ın hastalığına ve nelere yol açtığına birlikte bakarak bu ilginç hikâyenin derinliklerine inelim.

Kaptığı iltihap sebebiyle beyninde geri döndürülemez hasarlar meydana geldi.

1938 doğumlu Clive Wearing; müzikolog, orkestra şefi, piyanist ve tenordu. 1985 yılında Clive, beyin iltihaplanmasına sebep olan, herpetik ensefalit adlı bir enfeksiyon geçirdi.

Enfeksiyon sonucunda Clive'ın beyninde, özellikle hipokampusta (beynin hafızadan sorumlu bölümü) hasar ortaya çıktı.

Bu hasar, Clive'ın eski anılarını kaybetmesine (amnezi), yeni anıları oluşturamamasına ve kısa süreli hafızasını kaybetmesine sebep oldu.

Birkaç saniye içinde hafızası sıfırlanıyor.

Retrograd amnezi (geçmiş anıların kaybı) ve anterograd amnezi (yeni anıların oluşmaması) Clive'in her 7 saniyede bir unutmasına yol açtı.

Yani birkaç saniyede bir, geçmişi sıfırlanıyordu. Her an yaşadığı bir "yeni başlangıç" duygusuna sahip. Böyle yaşamayı hayal etmek bile imkânsız gibi geliyor, değil mi? Öte yandan Clive’ın müzikle alakalı kimi eski yetenekleri ve aile ilişkileri biraz da olsa duruyordu.

Duyusal ve duygusal açıdan tamamen uyanık ve bilinçli olmasına rağmen her geçen saniye geçmişinin sıfırlanmasına engel olunamıyor. Kim olduğunu, nerede olduğunu ve neler yapması gerektiğini unutuyor.

Clive’ın yaşadığı bu durum her ne kadar trajik olsa da bilimsel araştırmalara katkı sağladı.

Clive Wearing'in hastalığı muhtemelen hiçbir zaman tam anlamıyla tedavi edilemeyecek çünkü beynine aldığı hasar, kalıcı. Yine de bazı tedavi yöntemleriyle beyin fonksiyonları bir derece iyileştirilebilir.

Clive'ın günlüğü

Günlüğünde; "İlk defa uyandım", "Bu hastalık ölüm gibi", "Uyanığım" gibi notlar yazıyor.

Clive'in durumu, hafızanın nasıl çalıştığına dair derinlemesine bilgiler sundu. Özellikle kısa süreli hafızanın, beynin hipokampüs gibi belirli alanlarına dayalı olduğu fakat duygusal hafızanın ve müzik gibi becerilerin daha geniş ve eski hafıza sistemlerine dayandığı anlaşıldı.

Kaynaklar: Oliver Sacks - The Man Who Mistook His Wife for a Hat, The Man with the Seven Second Memory

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