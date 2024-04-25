Yıllar önce İsveç’te yaşanan olay, neredeyse mucizelere inandıracak türdendi. Orta yaşlı bir adam, karların arasında arabasıyla 2 ay boyunca aç ve titreyen hâlde kurtarılmayı beklemişti. Doktorların bile net bir açıklama yapamadığı bu vakanın detaylarına inelim…

İsveç, karlı kışlarıyla ünlü. Bazen bu kar, tüm yolları kaplayarak trafiği felç edebiliyor. Hatta bazı arabalar, yol kenarına çekilip traktör yardımı bekliyor. Bunlar gayet yaygın durumlar fakat 2011 yılında Peter adlı adamın başına gelenler hiç de alışılmış değildi.

Adam, karların arasında kalmış arabasının içinde tam 2 ay boyunca mahsur kalmıştı. Kazara oradan geçenler tarafından bulunmasaydı muhtemelen çok zamanı yoktu. Bilim insanlarını ve doktorları hayrete düşüren bir vaka olmuştu.

İsveçli adam, kendini karların içinde buldu.

19 Aralık 2011'de Peter Skyllberg adında bir adam, İsveç'in kuzeyinde ana yoldan çıktıktan sonra 3 metre kara gömüldü. Buzlu rüzgârlar ve sonsuz karlar arasında yiyecek ve ısı kaynakları olmadan yaşama tutunmaya çalıştı. Karları eritip su olarak kullanıyordu.

Ortalama -20 derece havada, aç bir şekilde soğukta kurtarılmayı bekledi. Daha sonra kar motosikletleri şans eseri onu buldu ve karların arasından çıkararak hastaneye götürdü. Bulunduğunda, ön koltukta uyku tulumunun içinde titreyerek oturuyordu ve konuşamıyordu.

Hastaneye gittiklerinde doktorlar şaşkına döndü.

2 ay boyunca soğuk havada aç bir şekilde hayatta kalan bir vakayla ilk kez karşılaşmışlardı. Doktorlar, muhtemelen vücudunun “survival (hayatta kalma)” modunu etkinleştirdiğini ve adamın derin bir uykuya daldığını söyledi. Aynı kış uykusuna yatan ayılar gibi.

Tabii ki Peter’ın olayı gündem oldu ve dünyanın her köşesindeki doktorlar ile bilim insanları, bu adamın nasıl hayatta kaldığına dair hipotezler ortaya attılar. Kimse tam olarak kesin bir cevap bulamadı.

Iglo etkisi yaşanmış olabilir.

Kuzey Kutbu tarafında yaşayan yerli halk, evlerini buz ve kardan yapıyor. Iglo dediğimiz bu yuvarlak evlerin içleri sıcak değil ama soğuğu da içeri almıyor. Özel tasarımları, biriken ısının içeride tutulmasına yardımcı oluyor ve kuvvetli rüzgârlardan korunabiliyor ancak içlerinde hayatta kalmak için çok sıcak tutan giysiler giymek gerekiyor.

Belki de Peter’ın arabası da böyle bir eve dönüştü. Kar her taraftan ona yapıştı, içerideki ısıyı korudu ve adam, uyku tulumu sayesinde hayatta kaldı. Her ne olursa olsun tüm bu yaşadıkları “mucize” denebilecek türden bir deneyim.

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