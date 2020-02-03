Arkeologlar, Çek Cumhuriyeti’nde erken neolitik dönemden kalma ahşap bir yapı buldular. Yaklaşık 7 bin 500 yaşında olan ahşap yapı, insanlık tarihinin en eski ahşap yapısı olabilir.

Geçmişte insanlar, mimari yapıları ve araç gereçlerini çoğunlukla ahşaptan yapıyorlardı. Yapıların ahşaptan inşa edilmesi, bu yapıların zaman içinde bozulmasına ve kaybolmasına neden oluyordu. Ancak şaşırtıcı bir şekilde arkeologlar, Çek Cumhuriyeti’nde erken neolitik dönemden kalma ahşap bir yapı buldular.

Neolitik dönemden kalan ahşap yapı, Ostrov kasabası yakınlarında bulundu. Kalıntı, Ostrov’un etrafında devam eden otoyol inşaatı sırasında ortaya çıktı. Kalıntının bulunmasının ardından Olomouc Arkeoloji Merkezi’nden arkeologlar, bölgede kazı çalışmasına başladılar.

Arkeologlar, ilk olarak kutuya benzer yapıyı topraktan çıkardılar. 80 x 80 cm büyüklüğündeki ahşap yapı, 25 cm yüksekliğe sahipti. Uzmanlar, ahşap yapının bir kuyunun duvarlarını oluşturduğunu söylüyor.

Yaklaşık 7 bin 500 yaşında ahşap yapı

Journal of Archaeological Science’ın yazarları, yapının kalasların yivli köşelerle birleştirilmesi ile oluşturulduğunu belirtiyor. Yapının, karmaşık teknik bilgi birikimine sahip kişiler tarafından yapıldığı açıkça belli oluyor. Yapının yüzeyinde yapılan inceleme, nispeten gelişmiş aletlerle yapıldığını gösteriyor.

Uzmanlar, ahşap yapının meşe ağacından yapıldığını söylüyorlar. Yapının tarihlendirilmesi için imal edilen ağaç üzerinde çalışma yapıldı. Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Arkeoloji Merkezi’nden Jaroslav Peška, yapıda kullanılan ağaçların MÖ 5255 veya 5266 yıllarında kesildiğini açıkladı.

Arkeoloji Merkezi’nin çalışmasının ardından bir Çek-Alman bilim insanlarından oluşan bir ekip, ahşap yapının yaşının belirlenmesi için çalışma yürüttü. Ekip, yapıda kullanılan ahşapların Arkeoloji Merkezi’nin hesaplamalarından daha da yaşlı olduğunu belirtiyorlar. Ekibin hesaplamalarını haber yapan Journal of Archaeological Science, yapıdaki ahşabın MÖ 5481’de elde edilmiş olabileceğini yazdı.

Avrupa’nın ilk çiftçilerine bakış

Ahşap yapı üzerinde yapılan testler, meşe ağacı ile beraber fındık ağacının da kullanıldığını belirledi. Yapıda kullanılan meşe ve fındık ağaçları, bulunduğu bölgedeki yerel ormanlardan geliyor. Araştırmacılar, yapı ile beraber yapının inşa edilmesinde kullanılan marangozluk becerilerine ilişkin bir resmi de elde ettiklerini düşünüyorlar.

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan erken neolitik dönemden kalma ahşap yapı, Avrupa tarihinin önemli bir dönemine ışık tutuyor. Avrupa’daki ilk çiftçilerin zamanına dair bazı bilgiler, bu yapı ile elde edilecek. Bulunan yapı, Avrupa’daki erken neolitik dönem çiftçilerinin ileri teknik becerilere ve araçlara sahip olduklarını gösteriyor. Yapıda kullanılan ahşabın bilgisi ise marangozlukta kullanılan malzemelerin yakınlardan elde edilebildiğini gösteriyor. Araştırmalar, bazı ahşap parçalarının yapıya daha sonra yerleştirildiğini gösteriyor. Ahşap parçalarının daha sonra yerleştirilmiş olması, yapının tamir gördüğünü ve erken çiftçilerin geri dönüşüme verdiklerini önemi gösteriyor.

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan erken dönem ahşap yapı, insanlık tarihinin en eski ahşap yapısı olabilir. Uzmanlar bu yapı ile neolitik döneme ait yeni bakış açıları geliştiriyorlar. Ahşap yapı hakkında yapılan çalışmanın sonuçları, önümüzdeki aylarda Journal of Archaeological Science’da yayınlanacak.