Bundan 10 yıl önce bir kişinin e-Bay'den satın almasıyla gündeme gelen 8 tekerlekli canavar, sonunda restore edilerek yollarla buluşacak. Projeye başlayan ilk kişinin kim olduğu bilinmese de şu anki haline getirmek için 100 bin dolar harcadığı biliniyor.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobille ilgilenen ve imkânı olan bazı insanlar, kendi arabalarını en baştan elleriyle üretebiliyorlar. Üretilen bu arabalardan biri de az sonra göreceğimiz ve hem şık hem de yoldaki hiçbir arabaya benzemeyen sekiz tekerlekli "spor" araba.

Aslında bu araba ilk olarak 2010 yılında karşımıza çıkmıştı. O zamanlar interneti aktif olarak kullanan kişiler, aşağıdaki arabayı görünce mutlaka hatırlayacaklardır. Fakat aradan geçen 10 sene içinde bu araba hakkında hiçbir şey duymamıştık. Bugünse 10 yıllık efsane geri döndü.

8 tekerlekli efsane restore edilerek yollara inecek:

10 sene önce e-Bay üzerinden 4.900 dolar karşılığında bir kişinin satın aldığı 8 tekerlekli araba, bu kez restore edilmek üzere hazırlanmaya başladı. Bu ilgi çekici projeyi başlatan kişi, uzun bir süre önce hayatını kaybetti (İlginç bir şekilde kimse aracı yapmaya başlayan kişinin kim olduğunu bilmiyor). Bunun ardından yıllar boyunca bir depoda kalan otomobil, 10 sene önce yeni sahibini buldu ve günümüzde hayata dönme yoluna girdi.

Fotoğraf, 2010 yılında araç çalıştırıldığında çekildi.

Aracın şu anki sahibinin anlattıklarına göre bu araç, 1980'ler görünümünü kazanmak için zamanında kendisini yapan kişiye 100 bin dolara mâl oldu. Araç, martı kanat kapılarının yanı sıra ön tarafa doğru açılan bir kaputa ve arka tarafa doğru açılan bir bagaja ev sahipliği yapıyor.

Jaguar akslarını, General Motors süspansiyonunu ve Corvette direksiyon kolonunu kullanan sıra dışı araç, kaputun altında iki 12A rotatif motor taşıyor. Klasik otomobillerin aksine bu araç, dört tekerleğiyle birlikte dönüş imkânı sağlıyor. Aracın içiyse bizlere Geleceğe Dönüş filmini anımsatmadı değil. Türünün tek örneği olan bu muhteşem modeli yollarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.