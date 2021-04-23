2024’te yapılacak yerel seçimler öncesinde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin statüsü “büyükşehir” olarak güncellenecek. AK Parti’nin mecliste gündeme getirdiği değişime göre merkez ilçe için seçilen belediye başkanları artık büyükşehri değil, sadece merkez ilçeyi yönetecek.

AK Parti’nin gündeme getirdiği yerel yönetim düzenlemesine göre göre Türkiye’nin tüm illeri artık “büyükşehir” statüsünde olacak. Ayrıca her ildeki tüm ilçelerin üzerinde merkezi bir bir büyükşehir belediyesi bulunacak. Mevcut sistemde 30 büyükşehir belediyesinin yönetimi, merkez ilçeyi yöneten belediye başkanına aitti. Söz konusu düzenleme ile birlikte merkez ilçelerin belediye başkanları artık sadece merkez ilçenin yönetiminden sorumlu olacak.

Düzenlemenin detaylarına göre, şu anda büyükşehir olmayan illerde yer alan köylere götürülecek internet ve benzeri hizmetlerin il özel idareleri tarafından yürütülmesi, devlet hizmeti bakımından sıkıntılara neden olduğu belirtiliyor. Yeni sistemde ise tüm iller tek tip yönetim sistemine tabi tutulacak.

Düzenlemeye göre büyükşehir belediyeleri, illerdeki tek merkezi yönetim olacak:

Tüm ilçe belediyelerinin üst yapılanması olacak büyükşehir belediyeleri, şehirlerdeki imar ve parselasyon planları, ulaşım, yol yapımı ve altyapı gibi makro ölçekteki planları gerçekleştirecek. İlçe belediyeleri ise çevre temizliği ve düzenlemesi gibi daha mikro ölçekteki planlarla ilgilenecek.

Tartışmalar sürüyor:

CNN Türk'ün haberine göre Tüm şehirlerin büyükşehir statüsüne geçirilmesi, vatandaşlardan toplanacak emlak vergisinin ekstra mali yük getireceği tartışmalarına neden oldu. Bu nedenle düzenlemenin emlak vergisi bölümü, uygulamalar yürürlüğe girdiğinde ertelenebilir. Konuya ilişkin diğer parti ve milletvekillerinin görüşleri de merak konusu oldu. Düzenlemenin detayları ilerleyen süreçlerde daha da netleşebilir.