iPhone 13, Piyasadan 2000 TL Ucuza A101'de Satışa Sunulacak

Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden A101, bu hafta perşembe günü iPhone 13 ve 13 Pro satacağını açıkladı. Telefonların A101'deki fiyatları, Apple'ın resmi liste fiyatından 2.000 TL daha ucuz olacak.

Ülkemizde yeni ve iyi bir akıllı telefon sahibi olmak, döviz ve enflasyon nedeniyle birçok kişi için imkânsız hale dönüştü. Üst düzey bir telefon sahibi olmanın maliyeti 5 asgari ücrete denk gelirken, kredi çekerek telefon almak adeta tek çözüm haline geldi. Telefonların fiyatları yeniden artmadan alabildiğini almak isteyenler içinse bugün yeni bir fırsat haberi geldi.

Her hafta perşembe günleri aralarında teknolojik ürünlerin de yer aldığı ‘Aldın Aldın’ kampanyası düzenleyen A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ilana yer verdi. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.

iPhone'lar 2.000 TL indirimle satılacak

A101’in broşüründeki ilanlar, iPhone’ların Apple’ın belirlediği fiyatın önemli bir miktarda altında satılacağını gösterdi. Buna göre Apple’ın internet sitesinde 20.799 TL’ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101’de 18.599 TL’den (-2.200 TL) satılacak. 24.999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL’den (-2.000 TL) alıcı bulacak.

A101, iPhone’ların yanı sıra daha uygun fiyatlı telefonlara da bu hafta yer verecek. Bu hafta Samsung Galaxy M12 64 GB 2.849 TL’den, oppo Reno 5 Lite 128 GB 4.649 TL’den ve Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.899 TL’den satın alınabilecek.