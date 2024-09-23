Apple'ın yeni ve en güçlü mobil işlemcisi A18 Pro performans testine sokuldu.

Apple, mobil işlemciler arasında her yıl yeni iPhone serisi ile çıkardığı işlemcilerle birlikte üst sıraları elinde tutmaya devam ediyor. Şirketin en son çıkardığı A18 ve A18 Pro işlemciler, bu yılda da en güçlü işlemcilerden biri fakat işin teknik kısmında performans sonuçları da oldukça önemli.

Geekerwan gibi ünlü inceleme uzmanları tarafından yapılan derinlemesine analiz, bu iki yeni Apple işlemcisinin CPU ve GPU performanslarına dair önemli bilgileri açığa çıkardı. Apple’ın yeni işlemcileri, Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4’ün piyasaya sürülmesinden önce performans sıralamasında üst sıralara yerleşmiş durumda.

A18 Pro işlemciler arasında kaçıncı sırada?

A18 Pro, testler sonucunda şu anda dünyanın en hızlı işlemcisi konumunda. Yine Apple'ın M2 ve M4 gibi daha güçlü işlemcileriyle karşılaştırıldığında bile oldukça etkileyici bir performans sergileyen A18 Pro, özellikle CPU sıralamasında Apple’ın M2 işlemcisinin hemen arkasında yer alıyor. Her ne kadar A18 ve A18 Pro aynı CPU yapılandırmasına sahip olsa da A18 Pro, bir üst sırada bulunuyor. Bunun en büyük nedeni ise iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için daha iyi bir termal tasarıma sahip olması.

Geekerwan’ın paylaştığı sıralama tablosuna göre M4 en üst sırada yer alırken, A18 Pro ikinci, M2 ise üçüncü sırada. Yine M3 işlemciye sahip MacBook Pro modelleri henüz değerlendirilmediği için M2’nin bu konumunun geçici olduğunun altını çizelim. Keza gelecekte Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemcileri de değerlendirildiğinde A18 Pro'nun sıralamasında değişiklik görebiliriz.

Şimdilik resmî sonuçlar elde olmasa da Snapdragon 8 Gen 4 ile gelen OnePlus 13 modelinin, Geekbench 6 çok çekirdekli testlerinde A18 Pro’yu %18 oranında geride bıraktığı belirtiliyor. Yine de ham performansın yanı sıra, güç verimliliği de mobil işlemcilerde kritik bir öneme sahip olduğundan, A18 Pro’nun bu alanda ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.

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