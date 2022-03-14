Çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uymayan kripto varlıkların kullanımını kısıtlayabilecek veya direkt yasaklayabilecek olan düzenleme bugün Avrupa Birliği Parlamentosu'nda oylamaya sunuldu.

Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek olan yeni bir kripto varlık düzenlemesi, bugün Avrupa Birliği Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde oylamaya sunuldu.

MICA (Markets in Crypto Assets/Kripto Varlıklarda Piyasalar) isimli düzenlemenin kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uymayan herhangi bir kripto varlığın listelenmesini yasaklayabilecek, bu sayede Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere pek çok dijital para biriminin kullanımının önüne geçilebilecek veya kullanımı direkt yasaklanabilecekti. Ancak Avrupa Birliği parlamenterleri, MICA düzenlemesine karşı oy kullandı.

Düzenleme, 24'e 32 çoğunlukla onaydan geçmedi

Bugün gerçekleşen parlamento oturumunun ardından Patrick Hansen, oylamanın sonuçlarını Twitter’da paylaştı. Yaptığı paylaşımda Hansen, "AB Parlamentosu'nun ECON komitesi, fiili POW-yasağına karşı oy kullandı” şeklinde belirterek, yasağın 24'e 32 bir çoğunlukla kabul edilmediğini ifade etti.

Bunun Avrupa Birliği’ndeki Bitcoin ve kripto topluluğu için büyük bir rahatlama ve siyasi başarı olduğunu kaydeden Hansen, kripto madenciliğinin artık büyük bir olasılıkla MICA yönetmeliğinde ele alınmayacağını; ancak AB sürdürülebilir finans sınıflandırmasına dahil olacağını kaydetti.

Bununla birlikte MICA’nın sadece finansal araçları ve finansal hizmet sağlayıcıları düzenlediğini belirten Hansen, kripto madenciliği teknolojisinin sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin bundan ayrı bir şekilde ele alınmasının çok daha mantıklı olduğunu aktardı.