ABD'de bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde 3 kar leoparı, koronavirüs nedeniyle öldü. Yetkililer, geçen ay yaptıkları açıklamalarda hayvanların test sonuçlarının pozitif olduğunu ve tedavi uygulamalarına başladıklarını söylemişlerdi.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız bazı içeriklerimizde, koronavirüs pandemisinin hayvanları da etkilediğinden bahsediyoruz. Ancak bu noktada daha çok kedi ya da köpek gibi insanlarla daha fazla içli dışlı olan dostlarımızın COVID-19'a yakalanmaları ön plana çıkıyordu. ABD'den gelen son haberler ise koronavirüsün vahşi hayvanları da öldürdüğünü gözler önüne sermiş durumda.

ABD'nin Nebraska eyaletinde hizmet vermekte olan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde 3 kar leoparı, koronavirüs nedeniyle öldü. Yetkililer, yaklaşık 1 ay önce yaptıkları açıklamalarda burundan alınan sürüntü ve dışkılar üzerinden yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu, kar leoparlarını tedavi kapsamına aldıklarını söylemişlerdi. Ancak uygulanan tedavi yöntemleri ne yazık ki yetersiz kaldı. Hayvanat bahçesinin yöneticileri de ziyaretçileri de Ranney, Everest ve Makalu isimli kar leoparlarının ölümünü üzüntüyle karşıladılar.

Aynı hayvanat bahçesinde koronavirüsten iyileşen hayvanlar da var

Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde koronavirüse yakalanan başka hayvanlar da var. Örneğin Axl ve Kumar isimli sumatra kaplanları. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bu iki hayvan, yapılan tedaviye yanıt vererek sağlıklarına yeniden kavuştular. Ayrıca ABD'de hizmet veren diğer hayvanat bahçelerinde de benzer durumlarla karşılaşıyor. Bugüne dek sırtlan, aslan ve jaguar gibi hayvanlarda da koronavirüs kaynaklı hastalıklar tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan açıklamalara göre hayvanların insanlara koronavirüs bulaştırma ihtimalleri mevcut. Ancak bunun olasılığı çok düşük. Hatta insanların hayvanlara koronavirüs bulaştırmasının olasılığı çok daha yüksek. Neyse ki uzmanlar, bir süredir hayvanlar için koronavirüs aşıları geliştirmeye çalışıyorlar ve o aşılar uygulanabilir olduğunda, salgının seyri için de yeni bir dönem başlamış olacak gibi görünüyor.