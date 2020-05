ABD'den Araştırma: Kasırgalar Daha Güçlü Hale Gelecek

Coğrafi konumu sebebiyle dünyanın diğer ülkelerine göre daha çok doğal afet meydana gelen Amerika'da yapılan araştırmalara göre, yaşanan iklim krizi nedeniyle gelecekte kasırga, tayfun ve tropikal hortum gibi doğal afetler daha güçlü bir şekilde gerçekleşecek.

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre iklim krizi nedeniyle dünya ısındıkça kasırga, tayfun ve tropikal hortum gibi doğal afetler daha yıkıcı etkilere yol açacak. Wisconsin Üniversitesi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (NOAA) araştırmacılar, dünya çapında gerçekleşen fırtınaların geçmişten günümüze 40 yıllık uydu görüntülerini inceledi. Bu inceleme sonucunda araştırmacılar 40 yıl içerisinde gerçekleşen fırtınaların, rüzgâr hızı saatte 177 kilometre üzerine çıkan büyük kasırgalara dönüşme oranlarının günümüze geldikçe arttığını keşfettiler. Araştırmacılar bu nedenle gelecekte gerçekleşecek olan doğal afetlerin daha öldürücü etkilere sahip olacağını öngörüyorlar.

Araştırmanın yazarı olan Jim Kossin'in açıkladığı yapmış olduğu açıklamada, "Geçmiş on yıla kıyasla, son on yıl içerisinde fırtınaların büyük kasırgalara dönüşme yüzdesi %8 oranında yükselmiş durumda." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Jim Kossin, yapılan araştırmanın, okyanusların ısınması nedeniyle gerçekleşen fırtına sayılarında muhtemel bir artış gözleneceği konusunda çıkarım yapan diğer araştırmalardan esinlenildiğini söyledi. Ayrıca Kossin bu artışın, onlarca yıllık süregelen doğal döngüler sonucu değil, insan kaynaklı gerçekleşen küresel ısınma nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmediğine dair değerlendirmeler yapılabilecek kadar eskiye dayanan bilgilerin de bulunmadığını belirtti.

Fırtınalar, daha güçlü ve öldürücü etkilere sahip olacak

Yaptıkları araştırmanın dünya çapında olduğunu belirten Jim Kossin ve ekibi, dünya genelinde gerçekleşecek olan fırtınalarının büyük kasırgalara, hortumlara ve tayfunlara dönüşerek daha yıkıcı etkilere ve daha yüksek ölüm oranlarına sahip olacaklarını belirtti. Kossin bu sonuçların gerçekleşme nedenini ise "Kasırgaların neden olduğu hasara ve ölümlerin neredeyse hepsine kategori 3 ile 5 arasında yer alan büyük kasırgalar neden olur. Gelecekte daha fazla büyük kasırga ile karşılaşılma ihtimali nedeniyle de ölüm oranları kaçınılmaz olarak artacaktır." ifadeleri ile açıkladı.

Ayrıca yapılan araştırma sonucunda küresel ısınmanın, özellikle tropikal hortumların oluştuğu bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklığında artışa sebep olduğu bilgisine de ulaşıldı. Atmosfer koşullarındaki değişiklikler ve bu deniz yüzeyi sıcaklığındaki artış neticesi ile dünya çapında daha çok kasırga ve fırtına temelli doğal afet görülebileceği belirtildi.