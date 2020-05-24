Yapılan bir araştırmaya göre, internette rahatsızlığınıza teşhis koymak sandığımızdan çok daha tehlikeli çünkü bilinenin aksine bu teşhisler genellikle yanlış çıkıyor. İlk etapta teşhisin doğru olmasının oranıysa sadece %36.

İnternet, şu anda hayatımızın en önemli parçalarından biri konumunda bulunuyor. Neredeyse her şeyimizi ilk etapta internete danışıyoruz. Genellikle internet sayesinde yararlı bilgilere ulaşsak da bazen yanlış bilgiler ortaya çıkabiliyor. Bu yanlış bilgilerin başındaysa hastalık teşhisleri geliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, internette bulduğumuz teşhisler bilindiğinden daha fazla yanlış çıkıyor.

Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda, en hızlı ve kolay yol olarak semptomlarımızı internette aratmayı tercih ediyoruz ancak son ortaya çıkanlara göre internetten aldığımız bilgilere dayanarak koyduğumuz teşhisler sandığımızdan çok daha yanlış çıkıyor. Yani, internette hastalığımızı teşhis etmeye çalışırken, doğru olanı bulma şansımız sadece %36.

Belirtilen yüzdeden de anlayabileceğimiz üzere doğru teşhisi tekte bulma oranı oldukça düşük. Bu nedenden dolayı artık internette hastalığınızı araştırırken en az 2 kere düşünmeniz gerekiyor.

İnternette teşhis aramak riskli bir yöntem:

Avustralya'da bulunan Edith Cowan Üniversitesi'nde (ECU) master öğrencisi ve çalışmanın birincil yazarı Michella Hill, bu yöntemin ne kadar tehlikeli olduğunu "Semptomlarınıza neyin neden olduğunu bulmak için bu araçları kullanmak cazip olsa da, genellikle sonuçlar (en iyi ihtimalle) güvenilmez, en kötü ihtimalle de tehlikeli olur" sözleriyle açıkladı.

Hill, konuşmasının devamında da internetin tüm vücudu algılayamadığını belirtti. Hill, "Gerçek şu ki bu siteler ve uygulamalar büyük resme bakmadıkları için çok dikkatli biçimde incelenmelidir" diyerek internetten teşhis aramaya devam edecek olan kişileri çok daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hill geçtiğimiz yıllarda Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın da altını çizdi. İnternet üzerinden teşhis arama konusunda yapılan araştırmada Harvard da ECU'ya benzer bir sonuca ulaşmıştı. Harvard, yapılan teşhislerin doğruluk oranının %34 olduğunu belirtirken ECU'da bu oran %36'ydı. Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere çok hafif durumlar haricinde semptomlarınız varsa hastaneye gitmeniz en doğrusu olacaktır.