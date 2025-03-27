Donald Trump, ABD'ye yurt dışından getirilen arabalara yönelik %25'lik ek vergiyi resmen onayladı. Yeni gümrük vergisi, önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden beri ülke dışından ABD’ye getirilen ürünlere yönelik vergi hamleleriyle gündemdeydi. Otomobiller de bunlardan biriydi. Şimdi ise Trump’tan bu konuda ABD’li vatandaşları üzecek bir hamle geldi.

ABD Başkanı, yurt dışından ithal edilen tüm otomobillere uygulanacak %25’lik ek vergiyi resmen onayladı. Yeni gümrük vergisi, 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Trump, insanların ABD’de üretilen araçlara yönelmesini istiyor

Beyaz Saray’dan konuşan Trump, gümrük vergisinin ABD otomotiv sektörüne olumlu yansıyacağını belirtirken başkanlığı bitene kadar devam edeceğinin altını çizdi. Vergiye ABD’nin komşu ülkeleri Meksika ve Kanada’nın da dahil olduğunu belirtelim. Yani tüm dünyadan gelen araçlara yönelik. Tahminler, verginin ABD’ye 100 milyar dolar yeni gelir getireceği yönünde.

Trump, bu hamleyi ABD’de üretilen araçları teşvik etmek için yapıyor. Hatta ABD üretimi araç alanlar için vergi indirimi düşündüğü bile gelen bilgiler arasında. Ancak bu girişim hâlâ kongreden geçmesi gerek.

%25’lik vergi, hâlihazırdaki vergilere ek olarak gelecek. Araba parçaları konusunda ise bazı belirsizlikler var. Trump, parçalar ABD, araba ABD dışında üretildiyse parçaların vergiye tabi olmayacağını söylüyor.

Türkiye'deki vergileri andıran bu karar, ABD’ye Japonya, Kore, Almanya gibi ülkelerdeki markalardan gelen araçların çok daha pahalıya satılmasına neden olacaktır. Piyasanın nasıl etkileneceğini zaman gösterecek.