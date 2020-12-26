Koronavirüs Aşısı Olan Doktor, Ölümcül Reaksiyon Gösterdi

ABD'de Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını olan bir doktor, aşıyı olduktan sonra saniyeler içinde ölümcül bir alerjik reaksiyon gösterdi. Kalp atışları hızlanan ve başı dönen doktorun durumu iyi.

Tüm dünyada pandeminin önüne geçmek için farklı şirketlerce geliştirilen çeşitli koronavirüs aşılarının uygulamalarına artık başlandı. Ülkemizde ilk olarak Çin merkezli Sinovac ile anlaşmaya varıldı ve ardından BioNTech ile 4.5 milyon dozluk bir anlaşmaya yapıldığı açıklandı.

ABD'de de benzer bir manzara söz konusu ve farklı şirketlerin geliştirdiği aşıların uygulanmasına başlanmış durumda. Bu aşılardan biri de Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı. Bu aşı son olarak aşıyı uygulayan bir doktorun ölümcül bir alerjik reaksiyon geliştirmesi ile gündeme geldi.

Ölümcül alerjik reaksiyon gösteren doktorun durumu iyi:

24 Aralık’ta Boston’da gerçekleşen olayda geriatrik onkolog olan Hossein Sadrzadeh, aşıyı olduktan çok kısa bir süre sonra başının dönmeye başladığını ve kalp atışlarının hızlandığını belirtti. Ardından dili uyuşan, tansiyonu düşen ve terlemeye başlayan doktor, deniz ürünlerine alerjisi olduğunu ve oluşan semptomların bu alerjik reaksiyon ile aynı olduğunu söyledi.

Anafilaksi olarak bilinen bu alerjik reaksiyon genellikle tetikleyici bir maddeye maruz kaldıktan sonra ortaya çıkıyor ve oluşturduğu semptomların kontrol altına alınamaması durumunda ölümcül olabiliyor.

Sadrzadeh, semptomları hissettikten sonra hemen yanında bulunan ve bu alerjik reaksiyon durumlarında kullanılan EpiPen isimli otoenjektörü kullanmış ve bu sayede semptomları azaltarak sağlığına kavuşabilmiş.

Doktor bu durumu kimsenin yaşamasını istemediğini belirterek, durumu hem Moderna’ya hem de ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne ilettiğini söylüyor. Moderna ise olayın ardından şirketin tıbbi güvenlik ekibinin konuyla ilgileneceğine dair açıklama yaptı.

Benzer alerjik reaksiyonların yaşandığı tek aşı Moderna aşısı değil. BioNTech'in aşısı da hem ABD'de hem de İngiltere'de uygulamaların başlamasının ardından benzer şekilde gündeme gelmiş ve bu aşıların anafilaksi geçmişine sahip kişiler için uygun olmayabileceği konuşulmuştu.