Amerika Birleşik Devletleri'nde 33 eyalet, 2 yıl süren uzun bir araştırma sürecinin ardından Meta'yı dava etti. Teknoloji devinin bilinçli olarak çocukları sosyal medyaya bağımlı hâle getirdiği iddia ediliyor.

Sosyal medya platformlarının kullanımı uzun zamandır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin sosyal medya ile olan etkileşimleri sık sık araştırmalara konu oluyor. Sosyal medyanın etkisinden dolayı çekinceleri olan çok sayıda kişi ve kurum var. ABD'deki bazı eyaletler de görünüşe göre bu çekinceleri paylaşıyor.

Meta bir kez daha mahkeme yollarında

Meta, ABD'de 33 eyalet savcısı tarafından mahkemeye verildi. Şirket, çatısı altındaki sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'ta zararlı ve genç nesillerde bağımlılık yapan özellikler geliştirmek ve yayınlamakla suçlandı. Bu suçlamaların altında ise Meta'nın sosyal medya platformlarında yapılan iki yıllık uzun bir araştırmada toplanan bilgiler yer alıyor.

233 sayfalık iddianamede Meta, daha genç kullanıcıları daha fazla kâr elde edebilmek amacıyla sömürmekle suçlanıyor. Ayrıca sosyal medya devinin, toplumu uygulamalarının gençlere yönelik tehlikeleri konusunda yanlış yönlendirdiği ifade ediliyor.

Meta zor durumda kalabilir

Kaliforniya Eyalet Savcısı Bonta açıklamasında, yaptıkları incelemelerin sonucunda Meta'nın çocuklara ve gençlere zarar verdiği, bağımlılık üzerinden şirket kârlarını artırdığını sonucuna ulaştıklarını açıklarken, "Bugünkü dava ile birlikte burada çizgiyi çekiyoruz. Çocuklarımızı korumamız şart ve bu kavgadan kaçmayacağız." ifadelerini kullandı.

Eyalet savcılarına göre Meta, 13 yaş altındaki çocukların bilgilerinin toplanmasını yasaklayan COPPA düzenlemesine uymamakla kalmıyor, bu konuda kamuoyunu da yanıltıyor. Ayrıca firmanın, ürünlerinin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olduğu ancak bu bilgileri kamuoyundan sakladığı iddia eiliyor.

Konuyla ilgili olarak Meta kanadından şu ana kadar gelen bir açıklama bulunmuyor.