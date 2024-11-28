ABD Federal Ticaret Komisyonu, tekel olup olmadığı konusunda Microsoft üzerinde inceleme başlattı. Bu kapsamda şirketin bazı departmanları değerlendirilecek.

Son yıllarda birçok teknoloji devi rekabet endişeleri nedeniyle düzenleyicilerin baskısı altına girmişti. Bunun en yakın örneği Google’dı. Teknoloji devi, yaz aylarında alınan bir kararla ABD’de resmen tekel ilan edilmişti. Bu karar, şirketin birçok köklü değişikliğe uğrama ihtimalini doğrumuştu.

Şimdi ise bir başka şirkete yönelik hamle geldi. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft’a yönelik antitröst incelemesi başlattı. Şirket, son yıllarda tekelcilik konusunda inceleme altında kalan 5. teknoloji devi oldu.

Bulut, yazılım, siber güvenlik ve yapay zekâ hizmetleri incelenecek

Düzenleyici, bu kapsamda şirketin bulut ve yazılım lisanslama alanlarına, siber güvenlik hizmetlerine ve yapay zekâ alanındaki servislerini inceleme altına alacak. Microsoft’un ortakları ve rakipleriyle gerçekleştirdiği yüzlerce sayfalık görüşmeler, FTC tarafından denetlenecek.

Örneğin Azure bulut hizmetleri odaklanan noktalardan biri olacak. Kurum, Microsoft’un bulut tarafında son zamanlarda ürünlerini etkileyen güvenlik açığı olayları nedeniyle bu konuya yoğunlaşmayı düşünüyor. Microsoft’un ABD hükûmetine bağlı kurumların en büyük müşterilerinden biri olması da incelemeye alınmasının önemli nedenlerinden.

Eğer bu inceleme sonucunda FTC tarafından dava açılırsa Microsoft ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Tıpkı Google gibi tekel ilan edilmesi bir ihtimal. Böyle bir şey olursa faaliyetlerinde değişiklik yapmak zorunda kalabilir. Tabii ki henüz herhangi bir dava veya suçlama olmadığı için neler olacağını kestirmek zor.

Ayrıca Trump yönetimiyle birlikte FTC yönetiminin de yenilenmesi bekleniyor. Bu tarz bir durumda Microsoft’a yönelik incelemenin seyrinin değişme ihtimali var. Neler olacağını zamanla göreceğiz.