Google tekel davasını kaybetti

ABD Adalet Bakanlığının Google'a yönelik tekel davasında ara karar çıktı. Mahkeme, Google'ın tekelcilik yaptığına karar verdi. Google, mahkeme kararına itiraz edeceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devi Google'a yönelik açtığı bir davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargıç Amit Mehta, incelediği davada Google'ın tekelci tavırlar sergilediğine ilişkin karar verdi. İlgili mahkeme kararında tam olarak "Google bir tekelcidir ve tekelini sürdürmek için tekelci gibi davranmıştır." ifadelerine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı, açtığı dava kapsamında Google'ın arama hizmetleri ve metin reklamcılığı hizmetlerinde tekelcilik yaptığını ileri sürmüştü. Mahkeme heyeti, yaptığı incelemelerden sonra büyük oranda hükûmet ile aynı noktaya vardı. Davaya göre Google, en azından bazı hizmetlerde gerçekten de tekelcilik yapıyordu.

Google, mahkeme kararına itiraz edecek

Google tarafından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, şirketin üst yöneticilerinden Kent Walker oldu. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Walker, mahkemenin Google'ın en iyi arama motoru olarak kabul ettiğini ancak daha iyi hâle getirilmesine izin vermediğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi Jonathan Kanter ise kararın doğru olduğunu savundu.

Peki şimdi ne olacak?

ABD Adalet Bakanlığı ile Google arasındaki davanın ilk aşaması, Google'ın tekelcilik yaptığının tespit edilmesiyle sonuçlanmış oldu. Ancak dava henüz sona ermedi. Mahkeme, bundan sonraki aşamada Google'ın faaliyetlerini inceleyecek. Yani şirketin ceza alıp almayacağı ve hizmetlerinde ne gibi değişikilikler yapması gerekeceği, bundan sonraki süreçte belli olacak.