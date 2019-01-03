ABD, Türkiye'ye Patriot Füzesi Teklifinde Bulundu

Ankara'ya gelen ABD heyeti Türkiye'ye Patriot Füzesi teklifinde bulundu.

ABD'den Fethullah Gülen'in iadesi dâhil olmak üzere birkaç konu üzerinde görüşme yapmak amacıyla gelen heyet, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'ndaki, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki muhataplarından oluşan bir heyet ile kısa temaslar kuruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı hatırlayacağınız üzere 19 Aralık tarihinde değeri 3.5 milyar dolar olan Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti. Anadolu Ajansı'dan (AA) bugün içerisinde gelen bilgilere göre ABD'den gelen heyet, yapılan görüşmeler esnasında ABD yönetiminin Patriot sistemleri satış teklifini Türk heyete iletti.

Bahsi geçen Patriot Savunma Sistemi Paketi'ne; 10 adet anten direk grupları, 4 adet AN/MQP-65 radar seti, 4 adet kilitlenme kontrol sistemi, 20 adet M903 fırlatma istasyonu ve 5 adet elektrik santralinin yanı sıra iletişim ekipmanları, destek ekipmanları, menzil programları ve test cihazlarının da dâhil olduğu bildiriliyor. ABD'den gelen S-400 satın alımının iptal edilmesi isteğinin Patriot satışında ön şart olmasına ise Türkiye itiraz ediyor.