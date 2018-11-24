Türkiye'den 'ABD'den Patroit Almaya Hazırız' Açıklaması

Son dönemde gerilen gündemin ardından iletişimini yeniden güçlendirmeye çalışan ABD ve Türkiye arasında enteresan konuşmalar yaşanıyor.

Son birkaç aydır tüm dünyada oldukça hareketli bir dönem yaşanıyor. Pek çok ülkenin liderleri birbiriyle görüşüyor, büyük kararlar alınıyor. Ülkemizin de son aylarda benzer şekilde en büyük problemi, ABD ile yaşanan gerilim olmuştu ancak birkaç hafta devam eden krizin yerini yenileri aldı ve hikayenin o kısmı çok da konuşulmadı

ABD ile yaşanan bu kriz döneminde, tahmin edebileceğiniz üzere, Rusya ile ilişkilerimizde bir gelişme oldu. ABD ile yaşanan F-35 krizinin hemen arkasından Rusya ile S-400'ler için çalışmalara başladı. Ancak ABD bu durumdan hoşnut kalmamış olacak ki biraz tehditvari biraz da 'ittifak' tavırlarıyla bazı ufak mesajlar paylaştı.

Konuya dair en kritik açıklamalardan biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi: “Patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse, Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Rusya ise bu konuda henüz net bir açıklama yapmış değil ama genel yargı, Türkiye'nin askeri bir karardan ziyade politik bir tavır içine girdiği yönünde oldu. Askeri uzman Viktor Murahovskiy ise İbrahim Kalın’ın açıklamasının ardından, “Askeri-teknik açıdan bakıldığında bu iyi bir karar değil. Bu sistemlerin fiyatı Rus sistemlerine göre çok daha pahalı. Ama yine de eğer böyle bir karar alınırsa, bu daha ziyade politik bir karar olur” dedi.