ABD'li Bir Pilotun Çektiği UFO Görüntüsü Ortaya Çıktı

ABD'li bir pilotun geçtiğimiz yıllarda F/A-18 tipi savaş uçağının kokpitinden kişisel cep telefonuyla çektiği bir fotoğraf ortaya çıktı. Pentagon raporundan sızdırıldığı iddia edilen görüntülerde tanımlanamayan bir nesne yer alıyor.

Zaman zaman gündem haline gelen UFO (Unidentified Flying Object – Tanımlanamayan Uçan Nesne) görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Yabancı basında yer alan habere göre görüntüler, ABD Savunma Bakanlığı'nın UFO'larla ilgili araştırmalar yapan birimine ait bir rapordan geliyor.

Görüntülerin basına sızdırıldığı raporda, 2018 yılında ABD'li bir savaş uçağı pilotunun kişisel cep telefonuyla çektiği ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan söz konusu fotoğrafta, Atlantik Okyanusu'nun üzerinde küp şeklinde bir obje görülüyor.

ABD'li pilotun çektiği UFO görüntüsü:

İddiaya göre söz konusu fotoğraf, F/A-18 tipi bir savaş uçağının kokpitinden çekildi. Gizemli nesnenin Atlantik üzerinde 30.000 ila 35.000 fit arasında uçtuğu ve fotoğrafın çekildiği savaş uçağından yaklaşık 1.000 fit uzakta olduğu belirtilirken, resmi gören üç ABD yetkilisi ise tanımlanamayan cismin küp şeklinde ve gümüş renginde olduğunu söyledi.

Fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda kaybolduğundan da bahsediliyor. Öte yandan Pentagon tarafında basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

UFO iddialarıyla sık sık gündeme gelen Pentagon, UFO görüntülerini araştırmak üzere geçtiğimiz dönemlerde Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu adı verilen bir gözlem birimi kurmuştu. Gözlem biriminin amacı ise tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlenmişti.

Bunun yanı sıra daha önce internette yayınlanan ve ABD Donanması tarafından 'son derece gizli' olarak adlandırılan videolar da içerisinde hassas bilgi barındırmadığı gerekçesiyle yine geçtiğimiz dönemlerde halka açılmıştı.