Abramovich, Chelsea Kulübünü Satacağını Açıkladı

Rus iş insanlarına ve şirketlere uygulanan yardımların gölgesinde İngiltere'de zor günler geçiren iş insanı Abramovich, sahibi olduğu Chelsea kulübünü satacağı yönündeki haberleri doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahaleler ve işgal devam ederken, dünyanın dört bir yanından hükümetler ve şirketler, bu gelişmelere çeşitli yaptırımlar ile karşılık verdi. ABD ve Avrupa hükümetleri Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulayarak ülkenin ekonomisini 'yaralamaya' çalışırken pek çok şirketten de arka arkaya 'satış durdurma' gibi çeşitli adımlar gelmeye başladı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, aynı zamanda iş insanlarını da etkiliyor. Bu durumun etkilediği iş insanlarından biri olan Roman Abramovich, sahibi olduğu ünlü İngiliz furbol kulübü Chelsea'yi satacağı haberlerini doğruladı. Abramovich, aynı zamanda satıştan elde edilecek geliri ne yapacağını da açıkladı.

Satışın gelirleri 'Ukraynalı savaş mağdurlarının yararına' bağışlanacak

Rus iş insanı, İngiltere hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımları sebebiyle servetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca Abramovich'i mal varlıklarına ve işine yönelik bazı yaptırımlar da bekliyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken açıklama yapan Abramovich, ülkedeki tüm mal varlıkları ve Chelsea'deki hisselerini satacağı yönündeki haberlerin doğru olduğunu ifade etti.

Abramovich açıklamasında "Mevcut durumda, kulübün, taraftarların, çalışanların, kulübün sponsorlarının ve ortaklarının çıkarına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" ifadelerini kullandı. İş insanı ayrıca satıştan elde edilecek gelirin bağışlanacağı bir vakıf kurulmasına yönelik talimat verdiğini açıkladı ve "Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanlarının yararına olacak" şeklinde konuştu.