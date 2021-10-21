Acun Ilıcalı Bir ‘NFT’ Projesi Üzerinde Çalıştığını Açıkladı

Acun Ilıcalı, bugün yaptığı açıklamada bir NFT projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ilıcalı, proje hakkında bir detay paylaşmış olmasa da NFT konusunda sektörün öncülerinden biri olmak istediklerini belirtti.

Türkiye’nin en fazla konuştuğu isimlerden birisi olan Acun Ilıcalı, son olarak çevrimiçi içerik platformu Exxen projesiyle karşımıza çıkmıştı. Çeşitli dizi, film ve belgeselleri bir araya getiren, Şampiyonlar Ligi maçlarını da canlı olarak veren platform 1 Ocak 2021’de yayına girdi ve bugüne kadar bir buçuk milyona yakın kullanıcı ağırladı.

Exxen bir yandan gelişmeye devam ederken elbette gözler Acun Ilıcalı’nın bir sonraki projesini aramaya devam etti. Bugün Webrazzi Summit 2021’de Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal’ın sorularını yanıtlayan Ilıcalı, bir sonraki büyük projesini açıkladı. Acun Ilıcalı, bu kez NFT projesiyle birlikte karşımıza gelecek.

Acun Ilıcalı, NFT projesi üzerinde çalışıyor:

NFT dünyasıyla yakınlaştıklarını duyuran Acun Ilıcalı, bu konuda sektörün öncülerinden biri olmak istediklerini söyledi. Ilıcalı, NFT projelerinin küresel olacağını belirterek dünyaya mümkün olduğu kadar açılarak Türkiye’nin gücünü dünyada hissettirmek istediğini ifade etti. Fakat bu NFT projesiyle ilgili yapılan net bir açıklama bulunmuyor. Ilıcalı, yalnızca NFT projesi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Acun Ilıcalı’dan yakın zamanda NFT konusunda yeni açıklamalar gelmesini bekleyebiliriz.

Exxen platformu hakkında da konuştu:

Acun Ilıcalı, Exxen platformu hakkında yaptığı açıklamada üye sayısının 1 milyonu geçtiğini ve 1,5 milyona doğru ilerlediğini duyurdu. Ilıcalı, Netflix ile rekabet halinde olduklarını, bir yandan da onlara içerik ürettiklerini söyledi ve dijital yayın platformu konusunda zirveye oynamak istediklerini ifade etti.