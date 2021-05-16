Adalar'da Kira Fiyatları Yüzde 70 Arttı, Boş Ev Kalmadı

'Sakin' olduğu için yazın pandemi devam ederken zamanını Adalar'da geçirmek isteyenlerin sayısı o kadar arttı ki, Adalar'da kira fiyatları yüzde 70 arttı. Aynı zamanda emlakçılardan gelen açıklamalara göre sezonluk kira ücretleri 50 - 120 bin TL arasında değişen Adalar'da artık kiralanacak ev de kalmadı.

Koronavirüs pandemisinde ülkemiz yarından itibaren yeniden 'kademeli normalleşme' dönemine geçiyor. Artık kaçıncısı olduğunu unuttuğumuz bu normalleşme ve kısıtlama süreçlerinde özellikle büyük şehirlerde olanlar oldukça kötü etkilendi. Apartman dairelerinde geçirilen uzun ayların ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkes alternatif yerler aramaya başladı.

İstanbul'da ise en çok tercih edilen yerlerden biri Adalar. Normal şartlarda düşük nüfusu sebebiyle özellikle kış aylarında oldukça sakin olan Adalar'ın yaz aylarında nüfusu hem günübirlik ziyaretçilerin hem de sezonluk kiracıların artmasıyla bir hayli değişiyor. Bu sene pandeminin de etkisiyle bu noktada adeta bir patlama yaşanmış gibi görünüyor.

Kiralar yüzde 70 arttı, kiralanacak ev kalmadı:

Adalar'da hizmet veren emlakçılardan gelen bilgilere göre bölgede sezonluk kiralanacak ev kalmadı. Adalar'da hizmet veren emlakçı Zeynel Çelik durumu ''Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı. Adalar'da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70’lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı'' sözleriyle özetledi.

Özellikle tam kapanma öncesinde de Adalar'a talebin olduğunu belirten emlakçı Hilmi Orhan ise ''Eskiden yazlıkçılar adada üç ay oturup, kışlıklarına giderdi. Ancak pandemiden dolayı hepsi adada kaldı. Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiralardık. Yine tam kapanma öncesi vatandaşlarımız ev tutmak için adaya geldi'' şeklinde konuştu.

Tüm bu yoğun ilginin, standart bir yaz gününde bile tıklık tıklım dolan Adalar'da pandeminin gidişatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Vaka sayıları şu an için Adalar'da İstanbul'un diğer pek çok ilçesine göre düşük ilerliyor ancak artan ilginin bunu olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler var.