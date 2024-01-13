Adidas CEO'su Bjørn Gulden, güvenini kazanmak için telefon numarasını 60 bin çalışanına birden verdiğini açıkladı. Gulden, değişiklik yapması için çalışanlardan haftada 200 mesaj aldığını belirtiyor.

Bugüne kadar şirket CEO'larının kötü gidişi değiştirmek için radikal hamleler gerçekleştirdiklerini pek çok kez görmüştük. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alır almaz gerçekleştirdiği değişiklikler, buna en bariz örnek olabilir. Ancak 2023'ün başında koltuğu devralan Adidas CEO'su Bjørn Gulden, şirketi değiştirmeden önce çalışanların şirkete bakış açısını değiştirmeye çalışmış. Hem de son derece ilginç bir yöntemle.

The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre Bjørn Gulden, kendisi göreve geldikten sonra Adidas'ın daha şeffaf bir şirket haline geleceğini kanıtlamak için bir toplantı sırasında cep telefonu numarasını Adidas'ın 60 bin çalışanıyla paylaştı. Peki Gulden, bu hamlesiyle nasıl bir sonuç elde etti?

Çalışanlar, Adidas CEO'suna haftada 200 kez mesaj atıyor

Gulden tarafından yapılan açıklamaya göre kendisi göreve geldiğinde Adidas'ta bir "Bir şeyleri yapmamak için bahaneler üretme kültürü" vardı. Gulden, cep telefonu numarasını paylaştıktan sonra çalışanların kendisine haftada 200 mesaj attıklarını ve şirkette değişiklikler talep ettiklerini belirtti.

"Bazı insanlar benim deli olduğumu düşünüyor" diyen Gulden, buna karşın liderlerin iletişime açık kişiler olması gerektiğini savunuyor. Adidas, özellikle pandemi döneminde Kanye West'in de antisemitik açıklamalarıyla birlikte zarar eden bir şirkete dönüşmüştü. Gulden, ticari sorunları gidermenin yolunun şirket içi sorunları çözmekten geçtiğini düşünüyor gibi görünüyor.