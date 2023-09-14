Eskiden raflarda gururla duran birçok Türk markası artık yabancı markaların himayesinde… Evet, bu içerikte Türkiye'nin yabancı markalara satılan köklü markalarına göz atıyoruz.

Kimi daha fazla büyümek için yabancı ortakların elini sıktı, kimi yaşadığı mali sorunlara çözüm olması amacıyla finansal destek arayışına girerek yabancı yatırımcıların kapısını çaldı.

Sebep ne olursa olsun büyük resme baktığımızdaysa birçok köklü Türk markasının, küresel devlerin portföyünde yer aldığı görüyoruz.

Poşet çaylarıyla tanıdığımız Doğadan, 2007 yılında Coca-Cola tarafından satın alındı.

İlk olarak 1975 yılında Demle ismi ile ticari hayatına başlayan ve sonradan ismini değiştiren Doğadan markasının tamamı 2007 yılında Coca-Cola tarafından satın alınmıştır.

Sebep olaraksa, asıl mesleği eczacılık olan şirket sahibi Nevzat Karpuzcu’nun ilaç sektörüne yoğunlaşmak istemesi gösteriliyor.

Ofçay’ınsa tüm hisseleri 2018 yılında Amerika merkezli Jacobs’a satıldı.

Peki ya su markalarımız? Erikli, Hayat Su, Sırma ve Saka da satılan markalarımız arasında…

Erikli Su, 2006 yılında hisselerinin %60’ının Nestle Waters tarafından satın alınmasıyla Fransa merkezli Nestle Waters çatısı altına girdi.

Ülker’e ait olan Saka Su’ysa Japonya merkezli Dydo Drinco’ya satıldı.

Hayat Su ve Sırma ise Fransa merkezli Danone’a satıldı.

Ülker’e ait olan Cola Turca ve Çamlıca Gazoz da Japonya merkezli Dydo Drinco’ya satıldı.

Artık Yeni Rakı da Türk değil bir İngiliz markası!

Yeni Rakı’yı bünyesinde tutan Mey İçki, 2006 yılında Amerika merkezli Texas Pacific Grup’a satılmasının ardından 2011 yılında İngiltere merkezli Diageo tarafından satın alındı.

Artık adı Mey Diageo olan firma bünyesinde üretilen tanıdık markalardan bazılarıysa şunlar; Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, İzmir Rakısı, Binboa, İstanblue, Bazooka ve daha fazlası…

Banvit 2017 yılında Brezilya ve Katar ortaklığındaki TBQ Foods’a satıldı.

Kemal Kükrer’se 2013 yılında Japonya merkezli Ajinomoto’ya satıldı.

Şekerlemeleri ile tanıdığımız Kent’se ilk olarak 2002 yılında İngilizlere satıldı.

Falım, First, Jelibon ve Topitop gibi markalarıyla tanıdığımız Kent, daha sonra 2010 yılında Amerika merkezli Kraft Foods tarafından satın alındı.

Kuruyemişleri ile tanıdığımız Peyman’sa 2016’dan beri İngiliz Bridgepoint’e ait.

Hacı Şakir’in gözleri yaşlı. Çünkü o da artık bir Amerikan markası.

Beyaz sabunlarıyla tanıdığımız Hacı Şakir, 1999 yılında Amerika merkezli Colgate-Palmolive grubuna satıldı.

Beymen’se 2019 yılında Katar merkezli Mayhoola tarafından satın alındı.

Bir devlet şirketi olarak kurulan Petrol Ofisi de satılan markalarımız arasında.

Özelleştirilmesinin ardından Avusturya merkezli OMV tarafından satın alınan Petrol Ofisi, daha sonra Hollanda merkezli bir firma olan Vitol’e satıldı.

Filli Boya ve Polisan Boya da artık Türk değil Japon markaları.

Filli Boya 2019’da Japonya merkezli Nippon Paint’e, Polisan’sa 2016 yılında yine Japonya merkezli bir firma olan Kansai Paint’e satıldı.

Online platformlarımız Yemek Sepeti ve Trendyol’da da durum farklı değil.

Yemek Sepeti 2015 yılında Almanya merkezli Delivery Hero’ya, Trendyol’sa 2018 yılında dünya devi olan Çin merkezli Alibaba’ya satıldı.

Tabii bu saydıklarımız yalnızca bazıları… Sizin en şaşırdığınız hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.