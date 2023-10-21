Bazı markaları o kadar benimsedik ki aklımızda niyeyse hep bir Türk markası olarak kaldı. Satılan markalarımızın da dahil olduğu bu listede çoktan yabancı firmalara ait olan markaları da görünce çok şaşıracaksınız.

Günlük hayatımızda sıkça satın aldığımız bu ürünler, görünüşü ve isimleri nedeniyle Türk markalarını andırsa da aslında başından beri ya yabancı şirketlere aitti ya da sonradan satılmışlardı. Hatta öyle ki bu markaları bazen çok benimsedik ve "yerli malı, yurdun malı" olduğuna inanmak istedik.

Sizleri çok şaşırtacak bu listemizde markaların menşelerinin nereye dayandığını ve kimler tarafından kurulduğunu tek tek açıkladık:

Gözlük sektörünün önde gelen isimlerinden Atasun Optik, aslında Hollanda merkezli GrandVision şirketine ait bir marka.

İlk olarak 2007 yılında Fahri Kuz Optik'in %60'ını satın alarak sektöre giriş yapan Atasun, 2010 yılında firmanın %100'ünü satın alarak Türkiye'de hızla yayılmaya devam etti.

Temizlik sektöründe Türkiye'de hatırı sayılır bir yeri olan ACE ise aslında İtalya kökenli Fater şirketinin bir markası.

Fater ise Protector & Gamble (P&G) ve Gruppo Angelini'nin ortak girişimi olan bir şirket. Ürünleri ise 50'den fazla ülkede satılmakta.

Sizi en çok şaşırtacak olan marka bu olabilir: Damla Su, aslında Coca-Cola şirketine bağlı bir marka.

Bursa'dan aldığı kaynak suyuyla marketlerde sıkça gördüğümüz Damla Su, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri kökenli Coca-Cola Company tarafından pazarlanmaya başlandı.

Fanta'nın en büyük rakibi olarak görülen Yedigün, aslında bir PepsiCo markası.

Türkiye'de Yedigün, diğer ülkelerde ise Mirinda olarak bilinen içecek, Türkiye'de en çok tüketilen meşrubatlardan biri. İlk başta İspanya kökenli olan Yedigün, daha sonra 1970 yılında Amerikan PepsiCo bünyesine geçti.

Doğal içerikli ürünleriyle eczanelerde kendine raf edinmiş Sebamed, Dr. Heinz Maurer tarafından kurulmuş bir Alman markası.

Hassas ciltlere özel ürünleri ve şampuanlarıyla ünlü marka, aslında Alman firması Herzpunkt Pharma GmbH ve Maurer Pharma GmbH'nin satış şirketi.

Son zamanlarda ücretleri cep yaksa da hâlâ birçoğumuzun vazgeçilmez yumuşatıcısı olan Yumoş, İngiltere merkezli Unilever PLC bünyesinde.

1986 yılında Türkiye pazarına giren marka, Türkiye'ye özgü adıyla pek çok kişi tarafından yerli marka sanılmakta.

Yukarıda bahsettiğimiz markalar, başından beri yabancılara ait olan markalardı; şimdi de sattığımız 9 markaya bakalım:

En bilineniyle başlayalım: Hacı Şakir'in kuruluşu Kırım'a dayansa da aslında Türkiye menşeli.

Hacı Ali Bey tarafından 1889 yılında Kırım'ın Kazan kentinde kurulan bir marka. Daha sonra ailesiyle birlikte 1915 yılında İstanbul'a göçen Hacı Ali Bey'in markası, Atatürk tarafından 1927 yılında "Sabuncuzade Şakir ve Mahdumu" adıyla onaylandı. 1999 yılında Colgate'e satıldı.

Akmina Maden Suyu artık Fransız marka Danone'nin bünyesinde.

1997'de Hayat Su'yu alan firma, 1999 yılında Akmina Maden Suyu'nu alarak bünyesini genişletti.

Algida'nın en büyük rakibi Golf Dondurma ise çoğunluk hissesini Hollanda menşeli Ice Cream Investment firmasına sattı.

1998 yılından beri marketlerde kendine yer edinmiş olan Golf, uzun bir süre Türk markası olarak devam etse de çoğunluk hissesini Hollanda'ya devretti.

Kuruyemiş deyince aklımıza ilk gelenlerden biri olan Peyman ise Birleşik Krallık şirketi Bridgepoint Group'a satıldı.

1995 yılında 3 kuruyemiş firmasının bir araya gelmesiyle kurulan şirket, 2017 yılında hisselerinin tamamını Birleşik Krallık şirketine sattı.

2020 yılında iflas eden kozmetik şirketi Tekin Acar Kozmetik, 2017 yılında Fransız Markası Sephora'nın bünyesi altına girmişti.

Ünlü iş insanı Tekin Acar tarafından 1979 yılında kurulan kozmetik devi, 2017'de Fransız LVMH Holding'e satıldı.

İstanbul'un en gözde ve en büyük AVM'lerinden biri olan Cevahir AVM ise İngiltere merkezli Kuveyt şirketi St. Martins Property'e satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cevahir Holding tarafından ortak olunan AVM, 2006 yılında 750 milyon dolara Kuveyt Hazinesi'ne satıldı.

2007 yılında Suudi Arabistan menşeili Savola Gıda şirketine satılan Yudum, artık "yerli malı, yurdun malı" değil.

1975 yılında Komili tarafından kurulan Yudum, daha sonra 1995 yılında Unilever'e satılmıştı. Ancak 16 yıl önce Savola, 53,3 milyon dolara markayı satın aldı.

Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik, satılan şirketlerimiz arasında.

2013 yılında Alman sigorta devi Allianz tarafından hisselerinin %93.9'u 684 milyon avroya satın alındı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın %60'lık hissesini Suudi Arabistan menşeli National Commercial Bank satın aldı.

Banka, 2007 yılında 1 milyar 80 milyon dolara hisselerini devretmişti.

Sizleri en çok şaşırtan marka veya şirket hangisi oldu? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyor olacağız!