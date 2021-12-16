Ünlü spor giyim markası Adidas, NFT işine girdiğini açıkladı. "Into the Metaverse" isimli proje kapsamında hem NFT üreten hem de yalnızca NFT sahiplerinin satın alabileceği fiziksel ürünler tasarlayan şirket, ilerleyen dönemlerde daha farklı deneyimleri bir araya getireceğini de söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyaca ünlü spor giyim markası Nike'ın metaverse ve NFT işine girdiğinden bahsetmiştik. Şimdi yine buna benzer bir gelişme yaşandı. Bu kez de Adidas, NFT işine hızlı bir giriş yaptığını açıkladı. Yarın itibarıyla Adidas'ın resmi internet sitesi üzerinden başlayacak NFT satışları, Adidas hayranlarına hem gerçek dünyada hem de metaverse ekosistemlerinde bazı avantajlar sağlayacak.

Adidas, "Into the Metaverse" olarak isimlendirdiği NFT projesi kapsamında bazı giyilebilir ürünler de tasarladı. Bunlardan en dikkat çekeni, üzerinde dijital cüzdan kodu olan kapüşonlu bir kazak olarak karşımıza çıktı. Yalnızca NFT sahipleri tarafından satın alınabilecek bu kapüşonlu kazak, aslında NFT sahiplerinin özel bir kulübe alındığı anlamını taşıyacak.

Adidas'ın NFT'leri 0.2 Ethereum'dan satılacak

Adidas, Into the Metaverse projesi kapsamında kaç adet NFT ürettiğini ve bu NFT'lerin nasıl göründüğünü henüz açıklamadı. Ancak bu NFT'lerin fiyatları şimdiden belli oldu. Şirketin yaptığı açıklamalara göre NFT'ler, 0.2 Ethereum (yaklaşık 805 dolar) karşılığında satın alınabilecek. Kripto para camiası için pek de yüksek olmayan bu ödemeyi yapan Adidas hayranları, şirketin ilerleyen dönemlerde piyasaya süreceği bazı fiziksel ürünlere özel indirimlerle ulaşma imkanı da yakalamış olacaklar.

Adidas'ın üst düzey yöneticilerinden Erika Wykes-Sneyd, Into the Metaverse ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda yalnızca bu proje ile yetinmeyeceklerini söyleyen Wykes-Sneyd, ilerleyen dönemlerde daha farklı deneyimleri bir araya getireceklerini söyledi. Konuyla ilgili ser verip sır vermeyen Adidas yöneticisi, NFT topluluklarıyla birlikte büyümeye devam edeceklerini belirtti.