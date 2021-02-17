Jeff Bezos, Yıllardır Elinde Tuttuğu Unvana Yeniden Kavuştu

Tesla'nın hisse senedi değerleri, dünü yüzde 2.4'lük kayıpla kapattı. Bu da Elon Musk'ın sahip olduğu servete derin bir yara açtı. Ocak ayına kadar dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un koltuğuna oturan Musk, bugün itibarıyla koltuğu eski sahibine bıraktı.

Dünyanın en zengin insanı olma unvanını bir süredir elinde tutan Elon Musk, bu unvanı kaybetti. Unvanın yeni sahibi, eskiden de sahibi olan Amazon kurucusu Jeff Bezos oldu. Ancak Bezos, bu unvanı kazanabilmek için hiçbir şey yapmadı. Tesla hisse senetlerinde yaşanan yüzde 2.4 seviyelerindeki düşüş, Elon Musk'ın para kaybetmesine ve Bezos'un bir numaraya oturmasına yol açtı.

Jeff Bezos, 2017 yılından geçtiğimiz aya kadar dünyanın en zengin insanı konumundaydı. Tesla hisselerindeki devasa yükseliş, Elon Musk'ı birinci sıraya taşımış, bu durum Bezos için soğuk duş etkisi yaratmıştı. Ancak bu durum, pek de uzun sürmedi. Tesla hisselerinin 796.22 dolar seviyelerinden gün kapanışı yapması, Elon Musk'ın mal varlığını sarstı. Yine de bu durumun kalıcı olmayabileceğini açıkça ifade edebiliriz. Musk, Tesla'nın hisselerinin yeniden yükselmesi durumunda, dünyanın en zengin insanı unvanını yeniden kazanabilir.

200 milyar dolarlık servet

Jeff Bezos'un kişisel serveti, 2018 yılında 150 milyar dolar sınırını aştı. Ağustos 2020 itibarıyla ise 200 milyar doların üzerinde servete sahip olmayı başaran Bezos, dünyada da bir ilke imza atmıştı. Zira daha önce hiç kimse, 200 milyar dolarlık bir servetin sahibi olamamıştı. Ancak Elon Musk'ın da hiç fena gitmediğini açıkça belirtmek gerekiyor.

Bu arada Amazon kurucusu, kısa bir süre sonra CEO'luk görevini bırakacak. Birkaç hafta önce resmi bir açıklama yapan Amazon, Bezos'un görevinden ayrılacağını ve onun yerine geçecek ismin de Andy Jassy olacağını duyurdu. Eğer bu olayla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.