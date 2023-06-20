Avrupa Birliği, Adobe'un 20 milyar dolarlık Figma satın alımı hakkında resmen soruşturma başlattı. Üstelik soruşturma, diğer soruşturmalara göre daha detaylı olacak şekilde şekillendirildi.

Dijital tasarım dünyası, Eylül 2022’de taşları yerinden oynatan bir habere uyanmıştı. Onlarca tasarım ve düzenleme programının geliştiricisi Adobe, XD yazılımının doğrudan rakibi olan Figma’yı satın alacağını açıklamıştı.

Söz konusu satın alımın değeri ise 20 milyar dolar olarak paylaşılmıştı. Satın alımın 2023 yılı içinde tamamlanması beklense de bugün, bu beklentileri suya düşürecek bir haber geldi.

Avrupa Birliği, satın alıma yönelik soruşturma başlattı:

The Financial Times tarafından konuyla ilgili 4 kaynaktan elde edilen bilgiye göre Avrupa Birliği’nin antitröst regülatörleri, Adobe’un Figma satın alımına yönelik resmi soruşturma başladı. Soruşturmanın nedeni, sektörde satın alımın daha az yeniliğe ve daha yüksek fiyatlara yol açacağı endişesiydi.

Fakat bu işi daha da ciddileştiren etmen, regülatörlerin kararı oldu. Pek çok dev satın alım Avrupa Birliği’nde soruşturmaya tabi tutulsa da bu soruşturmalar, genellikle “faz 1” soruşturması oluyor ve tamamlanması birkaç ay alıyor.

Regülatörler ise bu soruşturmayı “faz 2” soruşturmasına yükseltmeye karar verdi. Bu da soruşturmanın çok daha detaylı ve haliyle daha uzun sürede yapılacağı anlamına geliyor. Soruşturmanın satın alımı riske attığı bile belirtiliyor.

Avrupa Birliği, Adobe’un Figma’yı rekabeti sonlandırmak için aldığını düşünüyor:

Dört kaynaktan edinilen ekstra bilgilere göre AB, Adobe’un satın alımını “öldürücü satın alım” olarak görüyor. Bir diğer deyişle Adobe, son yıllarda kendisini zora sokacak derecede meydan okuyan küçük çaplı rakibini satın alarak rekabeti sonlandırmayı amaçlıyor.