Geçtiğimiz hafta 20 milyar dolar karşılığında Figma'yı satın alacağını açıklayan Adobe, bugün en çok merak edilen konuyu açıklığa kavuşturdu. Şirket, Figma'nın ücretsiz kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Günümüzde kullanıcı arayüzünden dijital tasarıma, video düzenlemeden internet sitesi oluşturucusuna kadar 50’den fazla uygulamayla hizmet veren Adobe, geçtiğimiz hafta bomba bir haberle gündeme gelmişti. Şirket, son yılların yükselen uygulamalarından Figma’yı 20 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu.

Adobe, söz konusu satın alımla kendi arayüz uygulaması XD’nin doğrudan rakibini elage etmeyi hedeflerken, bu satın alım kullanıcıların tepkisini çekmiş, hatta Adobe’un hisselerini bile düşürmüştü. Öte yandan şirket, bugün akıllarda oluşan en büyük soru işaretine yanıt verdi.

Figma, ücretsiz olmaya devam edecek!

Adobe Baş Ürün Sorumlusu Scott Belsky, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Figma hakkındaki bazı planlarını paylaştı. Belsky, tahmin edilebileceği üzere Figma’nın Adobe ekosistemine dahil edileceğini, bu sayede uygulamanın diğer Adobe uygulamalarıyla eş zamanlı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

Belsky’nin öne çıkan en önemli açıklamasıysa Figma’nın ücretli olup olmayacağıydı. Neyse ki Belsky, Figma’nın mevcut ‘freemium’ modelinin uygulanmaya devam edeceğini, yani en alt düzey hizmetlerin aynı şekille kullanılabileceğini açıkladı. Figma’nın premium paketi hakkında bir açıklama yapmazken, tahminimizce bu hizmet, Adobe’un aylık abonelik sistemine bağlanacaktır.