Adobe, tasarım alanında en büyük rakiplerinden birisi haline gelen Figma'yı 20 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı. Şirket, satın alımın sonrası hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen ve çıktığı ilk günden bu yana tasarımcıların en büyük dostlarından birisi olan Figma, bugün devasa bir haberle gündeme geldi. Sadece tek bir uygulama olmasına rağmen Adobe’un tasarım alanında en büyük rakibi olan Figma, Adobe tarafından satın alınıyor.

Adobe, bugün paylaştığı duyurusunda Figma’yı toplam 20 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Şirket, paranın yarısını nakit, yarısını ise hisse şeklinde ödeyeceğini, ayrıca Figma CEO’suna ve çalışanlarına, şirketin satın alınmasından dört yıl sonra aktarılacak olan 6 milyon ek hisse verileceğini de paylaştı. Anlaşmanın 2023 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Adobe'un Figma rakibi uygulamalarına ne olacak?

Adobe’un Figma’yı satın alımıyla birlikte şirketin Figma’ya rakip olan uygulamalarına ne olacağı henüz bilinmiyor. Figma, Adobe’un özellikle AdobeXD kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi uygulamasına rakip bir uygulamaydı. Fakat aynı zamanda temel düzeyde fotoğraf düzenleme ve tasarım oluşturma özelliklerini de barındırıyordu. Figma’yı en ön plana çıkaran bir diğer özelliği ise topluluğu ve bu topluluğun sunduğu eğitimler ile materyallerden oluşan kütüphanesiydi.

Figma CEO’su, görevine devam edecek:

Satın alma kararı hakkında konuşan Figma CEO’su ve kurucu ortağı Dylan Field, Adobe’un uygulamaya neler katabileceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Adobe'nin özellikle 3D, video, vektör, görüntüleme ve yazı tiplerinde inanılmaz yeniliği ve uzmanlığıyla, müşterilerin ürünleri daha hızlı ve daha kolay tasarlamalarını sağlamak için yeni araçlar ve alanlar oluşturarak arayıcıda uçtan uca ürün tasarımını yeniden tasarlayabiliriz.”

Figma, henüz geçtiğimiz yılın haziran ayında 10 milyar dolar değere ulaşmıştı.

Peki bu satın alım, Adobe'un ücretsiz uygulamalara yöneleceği anlamına mı geliyor?

Onlarca uygulamasını paketler halinde ya da tekli olarak satan Adobe, geçtiğimiz aylarda ücretsize geçişe işaret eden bir duyuru paylaşmıştı. Şirket, en popüler uygulaması Photoshop'un ücretsiz bir sürümünü yayınlamıştı. Bu gelişmeyle birlikte Adobe'un bazı yeni ücretsiz uygulamalar da piyasaya sürmesi beklenmeye başladı. Figma satın alımı da muhtemelen Adobe'un alternatif ücretsiz uygulamalar sunmak (ve elbette bunu rakipsiz kılmak) için yaptığı stratejik bir hamle oldu.