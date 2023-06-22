Adobe, bir süredir satın almaya çalıştığı Figma'nın benzeri olan "Adobe XD" isimli hizmetini sonlandırıyor. Hizmeti geçmişte satın alanlar kullanmaya devam edecek. Ancak diğer kullanıcılar için böyle bir şey mümkün olmayacak.

Dünyanın en büyük grafik ve medya yazılım şirketlerinden Adobe, bir süredir Figma isimli platformu satın alma meselesi ile gündemde. Aslında taraflar anlaşmış durumda. Adobe, Figma için 20 milyar doları gözden çıkardı. Ancak resmi otoritelerin bu satın alıma onay vermesi gerekiyor ve Avrupa Birliği, bu işe pek sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

Tüm bunlar gölgesinde, Adobe'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Figma ile aynı işi yapan Adobe XD isimli arayüz tasarım programının fişini çekti. Aslında durum şu; bugüne dek Creative Cloud aracılığıyla ulaşılan hizmet, an itibarıyla kaldırıldı. Şu ana dek Adobe XD platformunu satın almayan kullanıcılar, bu uygulamaya erişemez oldular.

Sadece geçmişte satın alan kullanıcılar için destek verilecek!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, şirketin üst düzey yöneticilerinden Anais Gragueb oldu. Gragueb, Adobe XD'nin hizmeti bugüne kadar satın almış olan kullanıcılar için desteklenmeye devam edeceğini söyledi. Ancak bunun ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor. Adobe'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Açık konuşmak gerekirse bu hamle şaşırtıcı değil. Çünkü Adobe XD ile Figma, sektördeki iki büyük rakipti. Her iki platform da aynı amaca hizmet ediyor, benzer özellikler sağlıyordu. Adobe'un Figma'yı satın alması demek, XD'nin işlevsiz ve hatta gereksiz olması demek. Şirket bundan kaynaklı olarak Adobe XD için daha fazla kaynak harcamak istemiyor gibi görünüyor. Tabi olur da Adobe'un Figma'yı satın alması engellenirse, o zaman bambaşka şeyler konuşuyor olabiliriz.