Adobe, animasyonlu ve etkileşimli internet içerikleri için uzun yıllardır kullanılan Flash Player'a son güncellemesini yayınladı. Adobe, kullanıcılardan Flash Player'ı sistemlerinden kaldırmalarını tavsiye ediyor.

Adobe Flash, yayınlandığı ilk dönemde webin metin ve görsel tabanlı statik bir yerden animasyonların bulunduğu dinamik bir ortama dönüşmesinde en önemli faktörlerden biri olmuştu. Ancak ilerleyen zamanlarda Flash, ilk etapta bir kötü amaçlı reklam aracına, sonrasında ise bir kötü amaçlı yazılım vektörü haline geldi.

Adobe, tüm bu gelişmeler ışığında Flash desteğini kesmeye karar verdi ve 31 Aralık 2020 itibarıyla Adobe Flash, resmi olarak desteklenmeyen bir yazılım haline gelecek. Üstelik Adobe, dün gece itibarıyla Flash için son sürüm güncellemesini yayınladı ve duygusal sayılabilecek bir sürüm notları yazısıyla Flash'a veda etti.

Adobe, tüm kullanıcılara Flash Player'ı kaldırmalarını tavsiye ediyor

31 Aralık 2020 itibarıyla Flash Player’ın desteklemeyeceğini, 12 Ocak 2020 itibarıyla da Flash Player’ın Flash içerikleri çalıştırmasının engelleneceğini ifade eden Adobe, sistemlerini korumak için tüm kullanıcıların Adobe Flash’ı kaldırmasını şiddetle tavsiye ediyor ve duygusal sürüm notları yazısına şu şekilde başlıyor:

“Bugün, Çin Anakarası dışındaki tüm bölgeler için Flash Player’ın planlanan son sürümüne işaret ediyor. Son yirmi yılda muhteşem Adobe Flash içeriklerini kullanan ve ortaya çıkaran tüm müşterilerimize ve geliştiricilere teşekkür etmek istiyoruz. Flash'ın web içeriğini animasyon, etkileşim, ses ve video genelinde geliştirmede önemli bir role sahip olmasından gurur duyuyoruz. Bir sonraki dijital deneyim çağına öncülük etmekten heyecan duyuyoruz.”