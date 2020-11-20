İnterneti arşivleyen Internet Archive, Adobe'un Flash'ına veda etmeden önce Flash içeriklerini arşivlemeye başladığını açıkladı. Şu anda 1000'den fazla içeriğe yer veren arşive kendi katkınızı da yapabilirsiniz.

Adobe, yıllardır bize unutulmaz anlar yaşatmayı başaran Flash'ın fişini 31 Aralık 2020 tarihinde kesecek. Flash'ın bilgisayar dünyasına veda etmesiyle birlikte Flash kullanılarak üretilen içeriklere de veda etmiş olacağız. Yine de interneti arşivleyen Internet Archive, pek çok şey gibi Flash içeriklerini de arşivlemeye başladı.

Internet Archive, bugün paylaştığı açıklamada Ruffle isimli bir emülatörü kullanarak kendi internet sitesinde Flash'la oluşturulan içerikleri oynatabileceğini belirtti. Organizasyon, şu anda 1.000'den fazla Flash içeriğini bünyesine kattı ve bunları tek bir sayfada sundu.

Flash içerikleri arşivleniyor:

Internet Archive'ın Flash arşivine erişmek için bu bağlantıya tıklamanız yeterli olacak. Bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan Flash içeriklerinden herhangi birine tıklayarak içeriği görebilecek veya içerikle etkileşime girebileceksiniz. Bu sistemden yararlanmak için tek gereksinimse Webassembly desteği bulunan bir tarayıcı (Neredeyse her modern tarayıcıdan biri) kullanmak.

Internet Archive, bu Flash içeriklerini yalnızca görüntülemenizi sağlamıyor. Tıkladığınız herhangi bir Flash içeriğinin hangi gün ve yıl yayınlandığını, kim tarafından yapıldığını ve içerik hakkında özet bir bilgiyi de görebilirsiniz. Platformda eski zamanlarda oynadığımız pek çok ünlü yapım (Escaping the Prison, Ultimate Flash Sonic vb.) da yer alıyor.

Nostaljinin dibine vuracağınız bu arşiv, yalnızca Internet Archive tarafından genişletilmiyor. Eğer daha önce Flash döneminde bir şeyler ürettiyseniz ve bunların '.swf' uzantılı dosyaları hâlâ elinizdeyse kendi yapımınızı da arşive ekleyebiliyorsunuz. Bunun için Internet Archive'ın paylaşmış olduğu açıklamaya yukarıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.