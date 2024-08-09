Ağladığımızda gerçekten de içimize bir öküz oturmuş, boğazımızda bir yumru oluşmuş gibi hissediyoruz. Bu tabii genelde şehir efsanesi olarak bilsek de aslında boğazımızın düğümlenmesi gerçek olabilir mi?

Bilimsel açıklamalara göre boğazda hissettiğimiz yumru bir şehir efsanesi değil!

Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Ağladığımızda boğazımızın düğümlenmesinin bilimsel bir açıklaması var.

Bu durum, vücudun stres ve duygusal tepkilerine bağlı olarak meydana geliyor. Yalnızca ağlarken değil, üzüldüğümüzde de boğazda oluşan düğüm hissiyatı, otonom sinir sistemimizle yakından ilişkili.

Ağlamak gibi yoğun duygusal tepkiler sırasında vagus siniri adı verilen bir sinir sistemi devreye giriyor. Bu sinir, beyin ile vücut arasındaki birçok organın işleyişini kontrol eder ve ağlama sırasında boğaz kaslarının kasılmasına neden olabilir.

Ağlarken vücut, adrenalin ve kortizol salgılıyor.

Bu hormonlar da doğal olarak vücudun "savaş ya da kaç" tepkisini tetikliyor ve boğazımızdaki kasların kasılmasına yol açabiliyor. Tabii doğal olarak bu durumda da biz boğazımızdaki yumruyu hissedebiliyoruz.

Ağlamak, genellikle derin nefes alma ve hıçkırma ile meydana geliyor. Bu durum, boğazdaki kasların düzensiz bir şekilde kasılmasına ve gevşemesine neden olabiliyor, bu da yine aynı düğümlenme hissini yaratıyor. Yutkunma refleksini de unutmamak gerekiyor. Bu refleks, boğaz kaslarının geçici olarak düğümlenmiş gibi hissettirmesine neden oluyor.

Yani artık ağladığınızda bu hissin ‘boş’ bir his olmaktan ziyade bilimsel bir gerçeği yansıttığının farkında olacaksınız.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: