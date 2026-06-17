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iPhone 18 Hakkında Harika İddia: RAM'i Artacak, Fiyatı Aynı Kalacak!

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Önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 18 ile ilgili ortaya atılan bir iddia, telefonun yapay zekâ için daha yüksek RAM'le geleceğini ortaya koydu.

iPhone 18 Hakkında Harika İddia: RAM'i Artacak, Fiyatı Aynı Kalacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu seneki iPhone lansmanlarında büyük bir değişiklik yapacak. Öyle ki eylüldeki iPhone etkinliğinde iPhone 18 Pro, katlanabilir iPhone, yeni İPhone Air modellerini göreceğiz ancak düz iPhone 18 olmayacak. iPhone 18’in, 2027’nin başında tanıtılması planlanıyor.

Şimdi ise bu telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynak olarak nitelendirebileceğimiz DigiTimes tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 18, harika özelliklerle gelecek ve standart iPhone 17’den bile çok daha iyi bir telefon olacak.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Hakkında Harika İddia: RAM'i Artacak, Fiyatı Aynı Kalacak!
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12 GB RAM, yeni Siri desteği ve aynı fiyat

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Sızıntıya göre Apple, düz iPhone 18 modelinin RAM kapasitesini 12 GB seviyesine çıkarmayı planlıyor. Şu anda baz iPhone 17'de 8 GB RAM var. Yani ciddi bir iyileştirme olacak. Firma bu değişikliği, akıllı yeni Siri özellikleri olmak üzere **en gelişmiş yapay zekâ özelliklerine güç vermek için yapacak. ** WWDC’de tanıtılan ve Apple’ın en üst yapay zekâ modelini kullanan bazı özelliklerin, yalnızca 12 GB RAM’li telefonlarda çalışacağı açıklanmıştı. Bu da o özelliklerin yalnızca iPhone 17 Pro modelleri ve iPhoen Air’da çalışacağı anlamına geliyordu. Düz iPhone 18’in 12 GB RAM’e çıkması bunu değiştirecek.

Burada asıl sevindirici haber ise Apple’ın bu iyileştirmeleri herhangi bir zam yapmadan sunacak olması. Yani 799 dolarlık başlangıç fiyatı iPhone 18’de de devam edecek. iPhone 17 hâlihazırda sunduğu özelliklerle piyasadaki en iyi telefonlardan olmayı başarmıştı. iPhone 18 ise aynı fiyata daha yüksek RAM’le gelmesiyle benzer bir başarıyı yakalayabilir.

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